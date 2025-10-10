Los ADRs caen, pero los bonos extienden rebote tras la euforia por el salvataje de EEUU







En una jornada sin sus contrapartes de la plaza local, los ADRs cotizan a la baja en la apertura de la bolsa de Nueva York.

El riesgo país perforó los 1.000 puntos. Depositphotos

Los bonos argentinos en el exterior prologan los incrementos de este jueves, mientras que las acciones de las empresas argentinas en Wall Street retroceden. De esa forma, se enfría un poco la euforia en los mercados por el auxilio de EEUU al gobierno de Javier Milei y la compra de pesos por parte del Tesoro norteamericano.

De todas maneras, habrá que esperar hasta la próxima semana para ver el impacto completo de la novedad sobre los bonos y el Merval, ya que durante la rueda de este viernes el mercado local no operará debido al feriado del Día de la Raza.

Los ADRs se toman un respiro En una jornada sin sus contrapartes de la plaza local, los ADRs operan a la baja en la apertura de la bolsa de Nueva York, luego de que subieran hasta 27% este jueves.

Las mayorías bajas se observan en Grupo Supervielle (-3%), Grupo Financiero Galicia (-1,74%) y BBVA Argentina (-2,8%), algunas de las que presentaron mayores incrementos este jueves.

Además, las empresas argentina que cotizan directamente en Wall Street, como Bioceres y Mercado Libre también registran volatilidad. En el caso de la primera, registra una suba de 3%, mientras que la segunda baja corrige un 1,5%.

Bonos y riesgo país Mientras tanto, los bonos argentinos en el exterior no experimentaron ese retroceso y continúan con el optimismo de la rueda previa. Los mayores incrementos se observan en el GD41 (+0,52%), GD35 (+0,48%) y GD38 (+0,45%). Por su parte, el riesgo país ayer perforo 1.000 puntos básicos, hasta los 902 puntos. Un dato que se conoce con un día de retraso, ya que los inversores no cuentan con información en tiempo real de este indicador. Noticia en desarrollo-.