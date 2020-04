Lo que se dice en las mesas

Expectativa a nivel local. Porque afuera ya sabían que no habría grandes novedades. “El joven manos de tijera” Guzmán, fiel discípulo de Stiglitz, no podía mostrar otra cosa que lo presentado ayer. “Para esto tardaron tanto tiempo”, fue el exabrupto contenido de un reconocido hombre del mercado referente para los fondos de Wall Street. En fin, hoy se conocerá la letra chica una vez que se comunique a la SEC. Lo cierto es que, como recuerda “El Chapa”, legendario economista-gestor, con Nielsen se empezó con el 35%, cuando lo bajaron y “el joven manos” se hizo cargo, la diferencia era no capitalizar los intereses y se subió al 40%/45%, y cuando lo corrieron a Marx la idea fue 50%. Hoy termina en más de 60%. “Hicieron el esfuerzo de presentar la quita de capital lo más baja posible para facilitar la contabilidad de los fondos este año, pero al final del día lo que vale es el valor presente neto. Le veo baja adhesión”, opinó. Al fin y al cabo, todo se resume si los fondos venden y aparecen los buitres. Aunque a diferencia de 2001, hoy todo es más polite, no hubo festejo y el FMI dice que apoya. La verdad es que los esfuerzos de Alberto F. para evitar el default, hay que recordar que vino pagando bien, se fueron por la borda y el Covid-19 le terminó viniendo como anillo al dedo para justificar todo al estilo Draghi Whatever it takes. No hay duda de que se viene una crisis de aquellas, pero es falso el trade-off pagar deuda o comprar barbijos. Hoy ya no hay carpinteros de Oregon ni jubilados italianos. Ahora son fondos de inversión que se sientan a la mesa del rey Arturo y definen el juego. Veremos qué ficha juegan. Por lo pronto, afuera todo se oscurece de la mano de los datos económicos. Entre el índice de Filadelfia y el creciente número de pedidos de seguro de desempleo (¡22 millones!) en EE.UU., los ánimos se debilitan. El apocalipsis comercial no sólo se llevó a JC Penney, sino parece que también Neiman Marcus pediría la quiebra. Y los grandes de Wall Street ya avisaron: vamos a comprar lo que compre la Fed, se acabó la inversión. “Totus tuus ego sum”, dicen.