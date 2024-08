Japón es un cisne negro: dólar, tasas, FMI y el dilema de Luis Caputo

El Gobierno comienza esta semana como terminó la anterior o quizás peor: buscando una señal de aliento que llegue desde el Fondo Monetario Internacional (FMI). El momento no es ideal: por estas horas, la fuerte caída de 14% en la bolsa de Japón refleja el

Hay formas y formas de llamar la atención. Lo sabe el ministro Luis Caputo . Uno puede, por ejemplo, hacer luces al cielo, pegar un grito, levantar la mano, tirar bengalas. Y está bien. O, llevado por la desesperación, incendiar la casa donde vive y si, al final del experimento, resulta que nadie ha visto -o ha querido ver- la enorme columna de humo, entonces se queda irremediablemente sin nada, no hay auxilio primario, y tampoco techo donde guarecerse.

El Gobierno comienza esta semana como terminó la anterior o quizás peor: buscando una señal de aliento que llegue desde el Fondo Monetario Internacional (FMI ). El momento no es ideal: por estas horas, la fuerte caída de 14% en la bolsa de Japón refleja el pánico inversor a la suba de tasas del banco central nipón .

El futuro del dólar en la Argentina: una versión

Para el lector, el dato no debería ser menor: hacia allí hay que mirar si quiere saber cómo seguirá la evolución del riesgo país que es, a no dudarlo, el juez que zanjará la suerte del frente financiero argentino en las próximas semanas, de no mediar modificación alguna en el plan económico que lleva adelante el ministro Luis Caputo. Esto también es relevante porque las tensiones resultantes balizarán el sendero por donde transitará el dólar.