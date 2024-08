Luis Secco: "Algunas de las afirmaciones de Luis Caputo parecen haber comenzado a convencer"

El debate por el retraso del tipo de cambio

El retraso o no del tipo de cambio es uno de los temas en debate del último tiempo. El gobierno afirma que no está retrasado, varios economistas y actores del mercado dicen que sí. Para Secco "no se puede hablar de retraso cambiario sin conocer el valor de equilibrio del tipo de cambio en Argentina. Sin embargo, es evidente que el dólar ha estado barato comparado con diciembre cuando este gobierno asumió. El tipo de cambio de entonces, a precios de hoy, estaría cerca de 1500".

Así lo estaría viendo el mercado, dice Secco. "Es difícil convencer al mercado y a los economistas de que no ha habido una apreciación y que esta debe corregirse. El temor del gobierno de soltar el cepo y que esto provoque una corrección cambiaria que impacte en los precios reconoce este problema", explicó.

Inflación y tarifas

El presidente Javier Milei viene repitiendo que su objetivo es llegar a la inflación cero durante el 2024. Secco no es tan optimista: "Son objetivos que suenan bien y son elogiables a corto plazo, pero debemos considerar los costos. La expectativa general es que en algún momento habrá que corregir el valor del dólar, así como los precios de servicios esenciales como combustibles, luz, gas, y agua".

Ahí habría un problema. Es difícil conciliar el objetivo de la inflación cero con el fin de los subsidios en las tarifas de servicios. "Estas correcciones postergadas pueden mostrar resultados rápidos en términos de baja inflación, pero eventualmente deberán realizarse, lo que podría volver a elevar la inflación", señaló.

Estos objetivos buscados por el gobierno se sostienen en parte por el ajuste y la recesión en la economía, sólo compensada por el agro. Secco advierte este escenario y pronóstica que los datos económicos continuarán como negativos. "Es difícil afirmar si ha tocado fondo o no cuando hay tanta variabilidad sectorial", afirmó.