Cuáles son las causas de "la peor crisis de la historia argentina", según Javier Milei

Para Milei, la Argentina está "ante las puertas de lo que podría ser la peor crisis de la historia Argentina" porque se conjugan las tres peores condiciones.

hoy tenemos indicadores peores que los que teníamos en el 2001; estamos peor en términos de pobres, de indigentes, en términos de ingreso medio y la realidad es que si corrigieran la tasa de desempleo sacando planes sociales y empleo público tendríamos una tasa muy alta". Plano monetario : "tenemos un desequilibrio que es el doble del que teníamos en el año 75' antes del estallido del Rodrigazo"

: "tenemos un desequilibrio que es el doble del que teníamos en el año 75' antes del estallido del Rodrigazo" Político: "el mayor problema que tenemos es que la solución está en manos del propio problema".

"Argentina tuvo 17 crisis donde 15 de ellas se destacan por el desequilibrio fiscal y siempre muy elevado. El desequilibrio fiscal tiene una raíz en esto de haber abrazado las ideas socialistas", definió el economista al tiempo que cuestionó la idea pregonada por Eva Perón de "a cada necesidad, hay un derecho".

"No puedo tener derechos infinitos porque alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos, ahí hay una inconsistencia", remarcó.

Con un tono duro, apuntó contra la brecha cambiaria y tildó de "delincuentes" a quienes hablan de "calibrar" al tipo de cambio: "Es increíble el desprecio por la libertad que tienen, la brecha en el fondo como tantas cosas es un reflejo de la profunda inmoralidad de los políticos y sus economistas cómplices. Un control, es una devaluación vía garrote".

Con una feroz crítica hacia el Gobierno, Milei habló del "impuesto inflacionario" y definió al plan económico desarrollado por Sergio Massa: “Son tan inmorales que la única propuesta de ajuste que tienen es tocar al sector privado. La de ellos no se toca” e intentó diferenciarse de la "grieta": "Los votos no son de juntos pro el cargo ni de frente de chorros, lo primero que hay que entender es que no se pueden dejar esclavizar por ellos”.

En una suerte de "sincericidio", el diputado aseguró que la política es "peor de lo que se imaginaba" y aclaró que sigue viviendo del sector privado. En ese marco, aseguró que la Argentina "tiene que ser un ajuste grande".

El liberalismo, y el próximo Presidente

En su discurso, Milei citó a quien definió como el "prócer" del liberalismo, Alberto Benegas Lynch: "el liberalismo es la defensa a la vida, la libertad y la propiedad". En un mensaje a aquellos que se definen liberales en la Argentina, aseguró que el "manual liberal no es escribir tuits de defender la libertad, ni siquiera defender mercados" y aclaró: "Yo no me disfrazo de liberal, soy liberal".

Sin vacilaciones, Javier Milei exclamó con vehemencia ante un auditorio expectante: “Soy el propio presidente de la Argentina, los vamos a sacar de esta trampa socialista y vamos a volver ser libres y grandes. Los invito a que seamos parte de la reconstrucción de la Argentina. Vamos a ser ser potencia. ¡Viva la Libertad carajo!".