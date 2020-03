JetSmart, emplazada por ANAC

“La ANAC les autorizó una extensión del leasing (alquiler) para evitar una situación conflictiva con los pasajeros, ya que al no poder operar los vuelos de Aeroparque hubiesen quedado muchos sin volar, con el consecuente perjuicio”, añadieron. “Por eso se les concedió un nuevo plazo en el marco de una negociación que se está llevando adelante con los directivos de la empresa para resolver el tema”. Ayer, la empresa estuvo a punto de no poder cumplir con los vuelos programados desde Aeroparque debido a que la ANAC no autorizó la operación con los aviones propios, hasta tanto no presentase la documentación pertinente de habilitación, ya que uno de los aviones de Norwegian debía dejar de volar ayer, para emprender el regreso a Europa. JetSmart compró Norwegian en diciembre.