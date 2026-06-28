La liquidación de haberes de julio de 2026 llegará con modificaciones estructurales para el sector mercantil, que estrenará grilla salarial como resultado de su reciente acuerdo paritario. El cambio responde a la formalización definitiva de los importes adicionales que se liquidaban fuera del sueldo bruto regular, los cuales pasan a integrar los rubros fijos. Esta reorganización impacta de lleno en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, ya que eleva la base de cálculo para los adicionales de convenio, el aguinaldo y las futuras actualizaciones de todas las categorías de la actividad.
Salarios de Comercio: cuánto cobrarán en julio con el nuevo aumento y cómo quedaron las escalas tras la paritaria
La medida surge de la formalización definitiva de los importes adicionales que se liquidaban fuera del sueldo bruto regular.
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Esta reconfiguración responde al blanqueo definitivo de los importes extraordinarios acordados en las mesas sectoriales. Al dejar de liquidarse de manera independiente, estos fondos abandonan su carácter excepcional y quedan consolidados de forma fija dentro del esquema retributivo tradicional.
En la práctica, este proceso contempla la absorción de los $100.000 no remunerativos y un plus extraordinario de $20.000. Al integrarse al básico, ambos montos elevan de forma directa el piso utilizado para calcular no solo los adicionales propios del convenio, sino también el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el plus vacacional.
Escala salarial de Comercio: sueldos para maestranza, administrativos, cajeros y vendedores
A partir de la aplicación de estos cambios estructurales y los nuevos pisos fijados en la última negociación, la grilla de haberes básicos de referencia para el personal que cumple funciones a tiempo completo queda establecida bajo el siguiente esquema:
Maestranza
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Categoría A: $1.233.585
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Categoría B: $1.236.794
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Categoría C: $1.248.038
Administrativos
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Categoría A: $1.245.631
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Categoría B: $1.250.454
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Categoría C: $1.255.270
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Categoría D: $1.269.729
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Categoría E: $1.281.775
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Categoría F: $1.299.445
Cajeros
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.255.270
- Categoría C: $1.262.499
Vendedores
- Categoría A: $1.249.646
- Categoría B: $1.273.746
- Categoría C: $1.281.775
- Categoría D: $1.299.445
Cabe destacar que los montos detallados constituyen los sueldos básicos regulados para la jornada completa. Las remuneraciones finales de bolsillo estarán sujetas a variaciones individuales, dependiendo de la liquidación de variables clave del convenio, tales como la antigüedad, el presentismo, el manejo de caja, las comisiones y las horas suplementarias trabajadas.
Escala salarial de julio 2026: el impacto en los contratos de media jornada
El cálculo de los haberes para un cajero bajo un régimen de jornada reducida, de cuatro horas diarias, cinco días a la semana (20 horas semanales), se realiza de manera proporcional tomando como base el tope legal de 48 horas semanales. Esta modalidad representa el 41,6% de una prestación a tiempo completo.
Aplicando este porcentaje sobre las escalas vigentes, las remuneraciones estimadas para este esquema parcial se ubican de la siguiente manera:
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Categoría A: cerca de $520.000 mensuales (sobre un básico completo de $1.249.646).
Categoría B: en torno a los $522.000 mensuales (sobre un básico completo de $1.255.270).
Categoría C: entre $525.000 y $530.000 mensuales (sobre un básico completo de $1.262.499).
Es importante considerar que estas cifras constituyen aproximaciones proporcionales de los básicos. El monto final de bolsillo se incrementará significativamente al incorporar los adicionales fijos del convenio, como la antigüedad, el presentismo y el plus específico por pérdida de caja.
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