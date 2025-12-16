José Luis Daza evalúa ser ministro en el gobierno de José Antonio Kast, sugirió Luis Caputo

El ministro de Economía afirmó que su segundo en la cartera recibió una propuesta del electo mandatario en Chile.

El secretario de Política Económica, José Luis Daza , está evaluando una propuesta para sumarse al futuro gabinete del electo mandatario chileno José Antonio Kast , dejó entender el ministro de Economía, Luis Caputo , este martes. En una entrevista, el titular del Palacio de Hacienda habló sobre e l nuevo esquema del dólar , señaló que "la desinflación va a continuar", al mismo tiempo que "el crawl va a ser más bajo".

"Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo", comentó Caputo en una entrevista en un streaming. "No lo sé, no me corresponde decirlo", respondió al ser consultado si el funcionario del gobierno de Milei y de nacionalidad chilena, aceptará esa propuesta.

“José Luis es top class y por encima aún, con lo cual le dije: ‘hace lo que el desafío te provoque y lo que más quieras. El compromiso que él tiene por Argentina es enorme, porque si no ya hubiera tomado una decisión”, agregó Caputo.

Y siguió: “La posibilidad existe y él lo estará evaluando. Lo voy a apoyar en cualquier cosa que haga. Ojalá se quede con nosotros porque el aporte que hace es invalorable”.

Daza, de nacionalidad chilena, ocupa el cargo de secretario de Política Económica (virtual viceministro) desde septiembre de 2024. El domingo, cuando el pinochetista José Antonio Kast ganó el balotaje en Chile, celebró ese triunfo e, inmediatamente, medios y analistas del vecino país lo posicionaron como favorito para ocupar el Ministerio de Hacienda chileno.

"Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y la democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente", celebró Daza, quien fue asesor económica en la anterior campaña electoral del derechista chileno, hace cuatro años.

Este martes, el presidente electo Kast se reúne con Javier Milei en Casa Rosada y luego mantendrá un encuentro con empresarios argentinos.