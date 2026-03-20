Juan Carlos de Pablo sobre el dato del IPC: "Milei no está cómodo con la inflación, pero tampoco está desesperado"

El economista se refirió a la política económica del Gobierno y su incapacidad hasta el momento para lograr una baja en los precios, que ya acumulan 9 meses con subas consecutivas. Además, también analizó la cuestión monetaria y la demanda de pesos.

El economista analizó la situación actual de la inflación y el impacto en el programa del Gobierno.

El economista Juan Carlos de Pablo , cercano al presidente Javier Milei , analizó la inflación actual en Argentina y su impacto dentro del ánimo en la Casa Rosada. “ El Poder Ejecutivo con este nivel de tasa de inflación no está cómodo, pero tampoco está desesperado “, resumió, luego de que se diera a conocer el IPC de febrero, que se ubicó en 2,9%.

Según su lectura, esa falta de urgencia se traduce en la ausencia de intervenciones drásticas. “Milei no puede estar cómodo con este nivel de inflación. Pero si estuviera desesperado, estaría prohibiendo exportaciones, estaría congelando precios, estaría dibujando los índices de precios , estaría modificando la banda cambiaria para abajo. Y no está haciendo ninguna de esas cosas”, ahondó.

Para de Pablo, destacó que el discurso oficial continúa - con cierta justificación para el economista - anclado en la herencia inflacionaria que recibieron de la gestión del expresidente Alberto Fernández. “El presidente, lógicamente, va a decir ‘miren de dónde venimos’, y está bien . Pero hay un nivel de inflación de 2% por mes, en mayoristas algún mes puede ser menos”, señaló.

En esa línea, advirtió que la lectura del dato agregado puede resultar engañosa si no se analiza su composición. “Si vos desagregás la inflación mayorista de febrero, vas a ver ese 1% surge de cosas muy diferentes. Hay precios de la energía muy por encima, de importados abajo, de primarios arriba, industriales no tanto, etcétera, etcétera. Están ocurriendo muchas cosas”, explicó.

Desde hace meses, Milei insiste en que espera que la inflación mensual comience con cero hacia agosto , siempre que se cumplan ciertas condiciones macroeconómicas.

El programa económico del Gobierno

El economista también cuestionó una de las lecturas más extendidas del momento: la idea de una macroeconomía ordenada conviviendo con una micro deteriorada. “Estoy cansado de escuchar que la macro está fenomenal y la micro para la mierda. No es así. ¿Qué macro anda? ¿Qué micro no anda? La realidad es heterogénea, muchachos”, afirmó.

“Vos desagregá el EMAE por sectores, por regiones, y vas a ver modificaciones completamente diferentes. Hay lugares de la Argentina donde están pensando en problemas de oferta, lugares donde están pensando en problemas de demanda. Es exactamente así”, explicó sobre la heterogeneidad de la situación en distintos puntos del país.

En el plano estructural, De Pablo vinculó la actual dinámica con el proceso de apertura y cambios acumulados. “La historia dice una cosa elemental: el cambio tecnológico, si lo dejás incorporar, es una cosa paulatina. Pero si vos lo obstruiste durante mucho tiempo, de pronto, cuando abrís la compuerta del dique aparece una cosa de un tamaño realmente fenomenal. Esas son las cosas que estamos viendo”, sostuvo.

Sobre la respuesta del sector privado, descartó la necesidad de una “pedagogía empresarial” frente al nuevo contexto. “no hace falta hacer un curso para empresarios” para reaccionar frente esos desafíos nuevos. “El empresario es el tipo que se va avivando. No es que dice: ‘No me avisaron, no me dieron tiempo.’ No es de empresario hacer eso”, afirmó, en cierta sintonía con el discurso del Presidente.

Por último, abordó el frente monetario y la demanda de pesos, uno de los ejes centrales del programa económico. Allí, destacó la postura del ministro de Economía, Luis Caputo. “Frente a la inflación, Caputo dijo ‘yo no le puedo poner un revólver a la gente para que demande pesos.’ Eso es razonar, eso es profesionalismo, ¿entendés?”, concluyó.