Quién es Merakio, el influencer argentino que viajaba en el tren que descarriló en España + Seguir en









El youtuber rosarino fue testigo directo del choque de dos trenes de alta velocidad en Córdoba y relató en redes el caos vivido tras el accidente.

Merakio, influencer argentino radicado en Madrid, viajaba en uno de los trenes que descarrilaron en España.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo en la provincia de Córdoba, en el sur de España, y provocaron una tragedia ferroviaria con al menos 39 muertos y más de 150 heridos. Entre los pasajeros se encontraba Merakio, influencer argentino radicado en Madrid, quien viajaba en una de las formaciones y contó en primera persona lo sucedido tras el impacto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El creador de contenido se trasladaba desde Málaga hacia Madrid a bordo de un tren de la empresa "Iryo" cuando ocurrió el siniestro. A través de una serie de publicaciones en sus redes sociales, explicó el momento en que la formación sufrió el descarrilamiento y confirmó que, pese a la gravedad del hecho, él y su pareja se encontraban fuera de peligro. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió en uno de los primeros mensajes.

merakio El creador de contenido relató en redes sociales cómo vivió el accidente ferroviario. Instagram: @merakio En otro posteo, Merakio precisó que se trataba del servicio de las 6:40 y que el accidente ocurrió cuando faltaban cerca de 20 minutos para llegar a la ciudad de Córdoba. “Estamos bien, no nos pasó nada”, aclaró, llevando tranquilidad a sus seguidores. Sin embargo, el impacto generó momentos de extrema tensión dentro de la formación, con pasajeros desorientados y un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

Minutos más tarde, el influencer volvió a comunicarse para describir el escenario que se vivía en el lugar. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, relató. También informó que los pasajeros estaban siendo evacuados hacia una localidad cercana, mientras continuaban las tareas de rescate.

merakio youtuber El influencer aseguró que él y su pareja se encontraban fuera de peligro. Instagram: @merakio El accidente ocurrió cuando el tren Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un convoy Alvia que realizaba el trayecto Madrid–Huelva. Ambas formaciones terminaron fuera de los rieles. En uno de los trenes viajaban cerca de 300 pasajeros.

Las autoridades españolas desplegaron un amplio operativo de emergencia y confirmaron que la circulación ferroviaria entre Madrid y varias ciudades de Andalucía permanecerá suspendida hasta nuevo aviso, mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro. merakio Merakio compartió imágenes del operativo de evacuación luego del choque de trenes. Instagram: @merakio Quién es Merakio, el influencer a bordo del tren que descarriló en España Merakio, cuyo nombre real es Lucas Merayo, es un actor, youtuber y creador de contenido argentino nacido en Rosario y residente en España desde hace casi cinco años. En redes sociales se presenta como “el argentino de Madrid” y construyó una comunidad fiel a partir de videos de humor, relatos personales y reflexiones sobre la vida como migrante. Antes de instalarse en España, intentó desarrollarse como actor en Argentina, pero ante las dificultades laborales decidió volcarse a las plataformas digitales. Con el tiempo, profesionalizó su contenido, se volvió viral en distintas redes y logró consolidar su carrera, incluso llevando su trabajo al escenario con un show propio de stand up. merakio 1 Merakio se convirtió en una de las voces en primera persona del choque de trenes. Además de su actividad en redes, Merakio tiene un canal de YouTube con millones de reproducciones, dicta clases de teatro creativo y publicó el libro Menos mal que me fue mal, donde relata cómo experiencias que consideraba fracasos fueron claves para alcanzar el éxito. Su testimonio desde el lugar del accidente tuvo una fuerte repercusión y se convirtió en uno de los relatos más difundidos tras la tragedia ferroviaria en España.

Temas influencer

España