Ethereum logra volumen de transacciones récord: los motivos detrás de este crecimiento

La migración a redes de capa 2, así como las bajas tarifas de gas, ayudaron a una de las principales criptodivisas.

Los factores que determinaron el impulso de Ethereum.

Ethereum (ETH) entró en una nueva fase, marcada por volúmenes récord de transacciones y niveles bajos en las tarifas de gas. Asimismo, el aumento en el uso de capas 2 expandió la capacidad y aliviado la presión sobre las tarifas de la red principal.

El promedio móvil de siete días de transacciones en Ethereum se acerca a los 2,5 millones, casi el doble del nivel registrado hace un año. Este aumento en la actividad apareció de manera constante desde mediados de diciembre, revirtiendo una desaceleración gradual que había persistido durante gran parte del segundo semestre de 2025.

"2026 es el año en que recuperamos el terreno perdido en términos de soberanía personal y ausencia de confianza", celebró el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, en una publicación en X. En la misma línea, Geoffrey Kendrick, director global de investigación de activos digitales del banco, describió este año como uno crucial para Ethereum, destacando su papel como la principal capa de liquidación para los dólares en cadena.

ethereum.jpg Tarifas de gas y redes de capa 2, medidas para el cambio de rumbo de Ethereum Al mismo tiempo que el volumen de transacciones aumentó, el valor de las mismas disminuyó: las tarifas promedio de gas rondan los u$s0,15, marcando el nivel más bajo en la historia moderna de Ethereum. Además, estimaciones sugieren que algunas acciones comunes, como los intercambios de tokens, han costado recientemente tan solo u$s0,04.

Esto sigue a una serie de actualizaciones técnicas, como la introducción de Fusaka —introdujo el muestreo de disponibilidad de datos entre pares y formalizó un calendario de actualizaciones semestrales— y un ajuste en los parámetros de los blobs mejoraron la eficiencia del ecosistema. A esto se le suma el límite de gas por bloque, que se incrementó de 45 millones a 60 millones a finales de noviembre, expandiendo la capacidad de ejecución.

La migración a redes de capa 2 redujo la demanda de espacio en bloques de la red principal, y fue otro factor clave para el crecimiento de la criptodivisa. Por otra parte, las stablecoins son un impulsor importante de este aumento, ya que representan aproximadamente entre el 35% y el 40% de todas las transacciones en Ethereum.

