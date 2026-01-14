Javier Milei recibió a directivos de MidOcean Energy en Casa Rosada + Seguir en









El Presidente encabezó un encuentro junto a Luis Caputo y Daniel González con ejecutivos de la compañía y representantes de Black Limited para analizar oportunidades de inversión en el sector energético

El presidente Javier Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, se reunió con los directivos de MidOcean Energy: Venter de la Rey, director ejecutivo; Thomas Wheeler, vicepresidente; Vahid Farzad, director de Desarrollo de Negocio; y Jason Klein, director para América. Presidencia

El presidente Javier Milei mantuvo este miércoles una reunión con directivos de la empresa MidOcean Energy, en el marco de la agenda oficial destinada a promover inversiones en los sectores de energía y minería. Del encuentro, que tuvo lugar en Casa Rosada, también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Por parte de MidOcean Energy asistieron su director ejecutivo, Venter de la Rey; el vicepresidente, Thomas Wheeler; el director de Desarrollo de Negocio, Vahid Farzad; y Jason Klein, director para América. La delegación empresaria expuso su visión sobre el escenario energético regional y las oportunidades que ofrece la Argentina en un contexto de apertura económica y reordenamiento macroeconómico.

La reunión se inscribió dentro de la estrategia del Gobierno para atraer capitales extranjeros y posicionar al país como un destino competitivo para proyectos vinculados a la producción, transporte y exportación de energía. En ese sentido, las autoridades nacionales destacaron los cambios regulatorios impulsados por la actual gestión y el objetivo de generar previsibilidad a largo plazo.

También participaron Marc Patsy, fundador y CEO de Black Limited, y Valenti Sabate, director de Operaciones de la compañía, quienes acompañaron a los ejecutivos de MidOcean Energy y formaron parte de las conversaciones técnicas y estratégicas.

Según trascendió, durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados al desarrollo de infraestructura energética, el potencial de los recursos naturales argentinos y las condiciones necesarias para avanzar en nuevas inversiones en el país. El Gobierno busca consolidar al sector como uno de los pilares del crecimiento económico y del ingreso de divisas.

Desde el entorno presidencial remarcaron que este tipo de reuniones forman parte de una agenda sostenida de contactos con empresas internacionales interesadas en desembarcar o ampliar su presencia en la Argentina, en línea con el perfil promercado que promueve la administración libertaria.