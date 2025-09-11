La caída de la actividad golpeó el empleo privado: en junio se perdieron más de 12.000 puestos

La economía volvió a mostrar señales de enfriamiento en el mercado laboral: en junio se destruyeron más de 12.000 empleos privados, la peor caída desde comienzos de 2024. El crecimiento del empleo público y de los monotributistas apenas compensó la baja, dejando al total de trabajadores registrados prácticamente estancado.

El mercado laboral argentino mostró en junio un nuevo signo de debilidad en el sector privado. Según el informe del Ministerio de Capital Humano elaborado a partir de los registros del SIPA, se destruyeron alrededor de 12.000 empleos asalariados privados , lo que marcó la peor caída mensual desde el primer trimestre de 2024.

El empleo asalariado privado quedó en 6,256 millones de personas en la serie desestacionalizada, una baja del 0,2% frente a mayo. Desde septiembre de 2023 el sector entró en una fase de destrucción neta de empleo que, tras un breve rebote a fin de año, volvió a mostrar altibajos durante la primera mitad de 2025, manteniendo los niveles prácticamente sin cambios respecto de diciembre pasado.

La caída del empleo privado fue parcialmente compensada por la incorporación de 7.000 trabajadores en el sector público (+0,2%) y el crecimiento de los monotributistas , que sumaron 12.500 nuevos inscriptos (+0,3%).

A pesar de estas mejoras, el total de personas con trabajo registrado apenas avanzó en 4.100 trabajadores , alcanzando 12,9 millones de ocupados formales .

El investigador Luis Campos , del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, advirtió en su cuenta de X: “¿La recesión empezó a llegar a los datos de empleo? En junio el sector privado registrado tuvo la peor caída mensual desde el primer trimestre de 2024. Compensó un poco el aumento en el sector público, pero en términos agregados el empleo sigue sin arrancar. Desde noviembre de 2023, la caída acumulada es de casi 190.000 asalariados formales. Por el contrario, el monotributo no para de subir”.

Captura de pantalla 2025-09-11 091859 La caída del empleo privado fue parcialmente compensada por la incorporación de 7.000 trabajadores en el sector público

Sectores y provincias más afectados

Nueve ramas de actividad redujeron su dotación de personal. Los descensos más marcados se dieron en pesca (-4,9%), minas y canteras (-1,1%), transporte y comunicaciones (-0,6%) y servicios comunitarios (-0,4%). Solo enseñanza y salud mostraron leves aumentos.

La contracción tampoco fue homogénea en el país: 18 provincias registraron bajas en el empleo privado, con Chubut (-3,5%), La Rioja (-1,8%) y Salta (-0,8%) entre las más golpeadas. En cambio, San Juan y Formosa lideraron las subas (+0,4% cada una).

Qué pasó con los salarios, según el SIPA

Por último, el informe también relevó la evolución de las remuneraciones. La remuneración nominal bruta promedio de los asalariados privados en junio de 2025 fue de $2.380.439, con un incremento del 46,2% interanual. En tanto, la mediana salarial alcanzó los $1.876.003, un 49% más que en junio del año anterior. En ese mismo período, la inflación general fue de 39,4%, lo que significa que los ingresos de los trabajadores privados avanzaron a mayor ritmo que el promedio de los precios de la economía.