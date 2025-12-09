Empleo: más del 50% de los trabajadores considera que la presencialidad es positiva para su productividad

El dato surgió de un reciente estudio con empleados y reclutadores de la Argentina y otros cuatro países. Allí, expertos en RRHH contestaron que la vuelta al 100% a las oficinas es un hecho.

Según los talentos consultados, la presencialidad impacta en su productividad "de forma positiva" en un 53%.

Un reciente estudio arrojó cómo se sienten los trabajadores sobre la vuelta a la presencialidad en sus espacios laborales . En esa línea, más del 50% consideró que la modalidad impacta positivamente en su rendimiento .

Se trata del sondeo "100% presencialidad" de la consultora de recursos humanos (RRHH) Bumeran , en el que participaron 12.974 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos (RRHH) de la Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Allí, uno de sus resultados arrojó que el 53% de trabajadores consultados cree que la modalidad es positiva para su productividad. Además, un 30% de los expertos de RRHH respondieron respondieron que creen que los trabajadores se toman "bien" la modalidad.

Según los talentos consultados, la presencialidad impacta en su productividad "de forma positiva" en un 53%; además, un 31% contestó que la modalidad le resulta "indiferente" y un 16% la percibe de forma negativa. Ante la pregunta sobre por qué la ven de forma positiva, contestaron:

Favorece la colaboración y el trabajo en equipo (52%)

Les permite aprender más de manera directa y rápida (49%)

Porque comparten con sus compañeros (42%)

Les ayuda a mantener una rutina y estructura de trabajo más clara (41%)

Facilita la comunicación con líderes y colegas (40%)

Ayuda a balancear el trabajo y vida personal (39%)

Mejora su concentración (27%)

Les permite obtener mejor feedback (26%)

Genera oportunidades de networking interno y externo (15%)

Otro (4%)

SANTANDER TRABAJO A los países participantes se les consultó sobre si creen que hay una vuelta al 100% a las oficinas y todos respondieron positivamente.

Los expertos en RRHH también aportaron su visión a esta modalidad, al señalar que creen que los trabajadores se toman "bien" la vuelta a la presencialidad en un 30%, seguido de regular y muy bien (27%); mal (11%) y muy mal (5%).

Por otro lado, al ser consultados sobre por qué ellos prefieren una modalidad presencial, contestaron:

Ayuda a mejorar la comunicación y trabajo (55%)

Hay mayor aprendizaje y desarrollo profesional (53%)

Tienen mejor interacción y conexión con colegas (50%)

Son más productivos (42%)

Ayuda a mantener la rutina laboral (40%)

Tienen acceso a herramientas y recursos de la empresa (40%)

Tienen mayor facilidad para separar trabajo y vida personal (38%)

Tienen menos distracciones que en casa (20%)

Hay más oportunidades de networking (17%)

Otro (2%)

Un hecho insólito: una mujer fue despedida por llegar temprano al lugar de trabajo

Normalmente la impuntualidad está relacionada al llegar tarde, sin embargo, hay quienes creen que al llegar temprano también. En este contexto, una trabajadora de una empresa de paquetería en Alicante, España fue despedida de su puesto sin derecho a indemnización por llegar de manera habitual entre 30 y 45 minutos antes del horario establecido.

La mujer había recibido varias advertencias de su jefe para que respetara el horario oficial de entrada, pero continuó presentándose antes de tiempo. De esta manera, la Justicia respaldó la decisión de la empresa y consideró que la conducta implicó una falta grave al romper la relación de confianza entre ambas partes.

El caso se volvió viral y generó sorpresa al tratarse de un hecho poco habitual, donde la puntualidad excesiva fue interpretada como un incumplimiento del horario laboral.