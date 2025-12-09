Un hecho insólito: una mujer fue despedida por llegar temprano al lugar de trabajo

La mujer había recibido varias advertencias de su jefe para que respetara el horario oficial de entrada, pero continuó presentándose antes de tiempo. Por eso, la Justicia consideró que la conducta implicó una falta grave.

Normalmente la impuntualidad está relacionada al llegar tarde, sin embargo, hay quienes creen que al llegar temprano también. En este contexto, una trabajadora de una empresa de paquetería en Alicante, España fue despedida de su puesto sin derecho a indemnización por llegar de manera habitual entre 30 y 45 minutos antes del horario establecido.

La mujer había recibido varias advertencias de su jefe para que respetara el horario oficial de entrada, pero continuó presentándose antes de tiempo. De esta manera, la Justicia respaldó la decisión de la empresa y consideró que la conducta implicó una falta grave al romper la relación de confianza entre ambas partes.

Según el fallo judicial no se trató de un hecho aislado sino de un incumplimiento reiterado de las normas internas , por lo que terminó por justificar la medida disciplinaria más severa.

El caso se volvió viral y generó sorpresa al tratarse de un hecho poco habitual , donde la puntualidad excesiva fue interpretada como un incumplimiento del horario laboral.

El problema en realidad no fue que la empleada llegara temprana, si no que al hacerlo, se encontraba sola en la oficina y no podía desempeñar sus funciones, ya que el resto del personal no había iniciado su jornada.

Ante esto, la empresa le había advertido en varias ocasiones, tanto verbalmente como por escrito, de que debía respetar el horario establecido y de que tenía que dejar de llegar en un momento en el que “no había nada que hacer”, pero la trabajadora persistió en su actitud.

La decisión de la Justicia

El juzgado tuvo en cuenta tres motivos principales para declarar procedente el despido. En primer lugar, la insistencia de la empleada en presentarse antes de la hora fijada, a pesar de las reiteradas advertencias de la empresa.

En segundo lugar, la utilización fraudulenta de la aplicación de control horario, ya que la trabajadora registró su salida en varias ocasiones cuando ya se encontraba fuera de las instalaciones, incluso a varios kilómetros de distancia, sin que sus funciones requirieran desplazamientos.

Por último, se acreditó que la empleada vendió una batería usada de uno de los vehículos de la empresa en un desguace, sin el consentimiento de la compañía.

juicio imagen juez La Justicia consideró que no se trató de un hecho aislado sino de un incumplimiento reiterado de las normas internas de la empresa.

La sentencia, que ya es firme, recoge que la empleada fue advertida por escrito a finales de 2023 de que no podía acceder a las instalaciones antes de las 7.30 de la mañana, horario oficial de entrada. Sin embargo, en el mes siguiente, la trabajadora fichó hasta en 19 ocasiones entre 30 y 45 minutos antes de la hora establecida.

Tras una nueva advertencia a finales de diciembre, la conducta se mantuvo durante las dos semanas siguientes, lo que llevó a la empresa a proceder al despido. Durante el juicio, la empleada argumentó que su intención era gestionar la carga de trabajo, y que la empresa había tolerado esta práctica durante más de dos años. Sin embargo, el juzgado probó que ningún otro trabajador accedía antes de la hora y que la empleada no podía justificar la necesidad de anticipar su entrada.