La canasta de crianza subió por encima de la inflación en enero: ¿cuánto se necesita para mantener un hijo?

Entre los menores de un año, el costo de los bienes y servicios subió un 3,9%, mientras que el de cuidado avanzó un 3,3%.

Criar un hijo es cada vez más caro en la Argentina.

La canasta de crianza para menores de un año subió 3,5% durante enero y se ubicó por encima de la inflación registrada durante el mes, la cual fue del 2,9%. En esta franja etaria, el alza interanual de la canasta con respecto a enero de 2025 ya supera el 21%, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Entre diciembre de 2025 y enero del corriente año, la canasta de crianza para recién nacidos y bebés trepó $16.052 al pasar de $460.178 a $476.230. En el desglose, el costo de los bienes y servicios subió un 3,9% a nivel mensual, al pasar de $148.236 a $154.079. Asimismo, los costos de cuidado avanzaron un 3,3% desde $311.942 a $322.151.

En la franja etaria integrada por niños de 1 a 3 años el avance mensual también fue del 3,5%, luego de escalar de $547.913 a $567.124. Entre las infancias de 4 a 5 años la suba fue mayor, del 3,6%, tras un trepar desde los $466.596 a los $483.497.

indice de crianza.jpeg A su vez, entre los niños de mayor edad (de 6 a 12 años) el incremento también fue del 3,6%, pero se debe destacar que la canasta ya rompió el umbral de los $600.000, al pasar de $586.627 a los $607.848.

La inflación subió por quinto mes consecutivo en enero La variación porcentual de los costos de crianza en el primer mes del año quedó por encima de un Índice de precios al consumidor (IPC) que volvió a subir por quinto mes consecutivo.

El dato de inflación de enero (2,9%) fue el nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, y llegó en medio de la polémica por la fallida salida del nuevo IPC, que no llegó a ver la luz a partir de una decisión del ministro de Economía, Luis Caputo. El avance se explicó en gran medida un salto del 4,7%) en alimentos, con fuertes aumentos en la carne. En tanto, comunicación y vivienda también se ubicaron por encima del promedio (3,6% y 3%, respectivamente).