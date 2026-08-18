La canasta de crianza subió por encima de la inflación en julio: cuánto cuesta mantener a un hijo

El costo mensual de criar a un niño se ubicó entre $545.683 y $697.268, según la edad. Todas las franjas registraron aumentos superiores al IPC del 2,1% informado para el séptimo mes del año.

El costo de los bienes, servicios y tareas de cuidado volvió a incrementarse durante julio.

Criar a un hijo en la Argentina volvió a ser más costoso durante julio. Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , la canasta de crianza alcanzó valores de hasta $697.268 mensuales , dependiendo de la edad de los niños.

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El relevamiento contempla tanto los gastos destinados a bienes y servicios esenciales como el valor económico del tiempo dedicado a las tareas de cuidado , dos componentes que varían a medida que los chicos crecen.

La mayor canasta correspondió al grupo de 6 a 12 años , para el que se necesitaron $697.268 durante julio. En el extremo opuesto quedaron los menores de un año, aunque incluso en ese caso el costo mensual superó los $545.000.

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Las diferencias entre las franjas responden a la incidencia que tienen los gastos en alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, educación y otros consumos, además de la cantidad de horas de cuidado necesarias en cada etapa.

En términos mensuales, la canasta para los menores de un año aumentó 3,05%, mientras que la correspondiente al grupo de uno a tres años avanzó 3%.

Para los niños de cuatro y cinco años la suba fue del 2,79%, mientras que en el segmento de seis a 12 años el incremento llegó al 2,8%.

La canasta de crianza aumentó más que la inflación

Las cuatro categorías tuvieron durante julio incrementos superiores a la inflación general. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1% frente a junio, por debajo de las variaciones registradas en todos los grupos de la canasta de crianza.

El dato inflacionario también implicó una aceleración respecto del 1,9% registrado en junio. Con el resultado de julio, la inflación acumuló 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,8%.

La canasta de crianza es elaborada mensualmente por el INDEC y busca ofrecer una referencia sobre los recursos económicos necesarios para sostener las necesidades de niños y adolescentes de hasta 12 años.

Para calcularla, el organismo combina el costo mensual de los bienes y servicios indispensables con una estimación del valor del tiempo destinado por los adultos a las tareas de cuidado.

El consumo por el Día del Niño también mostró una caída

En paralelo con el incremento de los costos de crianza, las ventas vinculadas al Día del Niño cayeron 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Los cinco rubros analizados registraron resultados negativos frente al mismo período de 2025, con las mayores bajas concentradas en jugueterías e indumentaria.

En un escenario de consumo más moderado, el 81,2% de los comercios relevados recurrió a descuentos, promociones o beneficios para impulsar las ventas, una proporción menor al 87% registrado el año pasado.