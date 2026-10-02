Halle Berry fue denunciada por agredir a su hijo: su exesposo Olivier Martinez solicitó la custodia del niño

La reconocida estrella de Hollywood y el actor francés se casaron en 2013, se separaron dos años después y su divorcio no quedó definitivamente resuelto hasta 2023.

Halle Berry fue denunciada por su exmarido Olivier Martinez por maltratar físicamente a Maceo, el hijo de ambos de 12 años. Por esta razón, el actor francés pidió la tenencia del menor y una orden de restricción para la actriz ganadora de un Oscar.

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Berry y Martinez francés se casaron en 2013, se separaron dos años después y su divorcio no quedó definitivamente resuelto hasta 2023.

Según la declaración judicial del denunciante, Berry se habría abalanzado sobre Maceo y lo habría tomado del cuello durante una discusión . El hecho habría ocurrido el sábado pasado.

En consecuencia, el actor francés le pidió a la Justicia una orden de restricción temporal contra la estrella de Hollywood y solicitó modificar el convenio regulador que mantienen actualmente para obtener la custodia exclusiva del adolescente.

Martinez aseguró en la denuncia que este hecho del 26 de septiembre no fue aislado y que durante los últimos años, su exmujer tuvo otros episodios de agresiones físicas y verbales contra el menor.

Según informan diversos portales, Martinez aseguró entre los ejemplos descriptos, que Berry habría hablado con su hijo sobre el conflicto que ambos mantienen por la cuota alimentaria y le habría dicho que él era “un blanco que intenta robarle a una mujer negra”. Según su relato, luego le preguntó al adolescente cómo se sentía con esa situación “como hombre negro”.

Martinez aclaró que no pretende cortar el vínculo entre madre e hijo, pero consideró que por el momento lo mejor sería una distancia entre ambos.

Berry y Martinez fueron pareja durante 5 años, entre 2010 y 2015.

La Justicia accedió al pedido de Olivier Martinez

Un juez del condado de Los Ángeles concedió la solicitud de Martínez de una orden de restricción temporal que lo abarcaba tanto a él como a Maceo, según informa el portal People.

El juez ordenó un régimen de visitas modificado temporalmente, escribiendo que la custodia parcial debe "continuarse para mantener la comunicación entre [Berry] y [Maceo]", al tiempo que denegó una solicitud de que se controlara la sobriedad de Berry, citando "información insuficiente".

La orden también modificó el horario de visitas de Berry con Maceo para limitar su tiempo con él a los lunes y martes entre las 10:00 y las 20:00, y los sábados y domingos de 10:00 a 20:00.

La orden de restricción temporal estará vigente hasta una audiencia que se celebrará a finales de este mes, en la que un juez determinará si la orden debe convertirse en permanente o no.

Qué dijo la abogada de Halle Berry sobre la denuncia

La abogada de la actriz se expidió tras recibir la denuncia y rechazó de manera contundente las acusaciones contra su defendida. Calificó la presentación judicial de Martinez como “totalmente carente de fundamento” y “deliberadamente engañosa”.

La representante legal de la actriz sostuvo que existen varias pruebas y resoluciones judiciales que, según sus dichos, demuestran que Martinez violó reiteradamente órdenes de la Justicia e interfirió con tratamientos terapéuticos y educativos que consideraban necesarios para Maceo.

Además, acusó al actor de haber tenido una conducta “errática, posesiva y violenta” y aseguró que Berry continuará priorizando el bienestar de su hijo.