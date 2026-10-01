El ERAS convocó a audiencia pública para tratar la actualización de tarifas de AySA + Agregar ámbito en









La actualización, que no se revisaba en forma integral desde hace más de 40 años, implicaría aumentos para el 55% de los usuarios y un alza de ingresos del 7,3% para la empresa. La audiencia será virtual, el 26 de octubre.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para evaluar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que busca modificar los coeficientes zonales que inciden en el cálculo de las facturas de agua y cloacas. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 41/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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El encuentro se realizará el 26 de octubre a las 10, mediante una plataforma digital y con transmisión simultánea por streaming, cuyos datos se difundirán en la web del organismo. Los interesados en participar o exponer podrán inscribirse en forma virtual entre las 10 del 8 de octubre y las 10 del 24 de octubre. Las opiniones que se presenten no serán vinculantes, aunque el ente deberá detallar en su resolución final de qué manera las tuvo en cuenta o las razones por las que las descarta.

La presentación de la empresa se enmarca en la cláusula 8.6 del Contrato de Concesión, cuyo modelo aprobó el Ministerio de Economía mediante la Resolución 543/2026, que fija la obligación de actualizar los coeficientes zonales y su distribución geográfica. Según AySA, el esquema vigente se mantenía sin una revisión integral desde su definición original, hace más de cuatro décadas, y no reflejaba los cambios urbanos del área metropolitana.

El nuevo esquema reduce de 11 a 5 las categorías zonales. Los valores actuales, que oscilan entre 1,10 y 3,50, serían reemplazados por los niveles Baja (0,75), Media Baja (1,25), Media (1,75), Media Alta (2,25) y Alta (2,75). Para definir la nueva zonificación, la compañía estimó el ingreso de los hogares por radio censal a partir del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) entre 2003 y 2022. Además, se establecen coeficientes especiales para los barrios cerrados, a los que se les asigna el nivel más alto, y para los barrios populares, que quedarían en el más bajo.

La propuesta también contempla un recargo del 10% en el precio del metro cúbico del servicio de cloaca en el Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculado a la prestación del servicio de desagües pluviales.

En términos económicos, el conjunto de los cambios le generaría a AySA un incremento de ingresos del 7,3%, unos $140.057 millones a valores de septiembre de 2026. La mayor parte, un 3,9%, proviene de usuarios que hoy reciben el descuento del 15% de los zonales bajos y que dejarían de percibirlo; otro 3,2% responde al cambio de zonales en sí, y el 0,2% restante, al ajuste en el Radio Antiguo. La empresa planteó volcar ese excedente al Programa de Tarifa Social, con el objetivo de mantener el equilibrio económico financiero de la concesión. El impacto sobre las boletas sería dispar. Del total de 3.752.740 usuarios, el 55% pagaría más, con una suba promedio del 23%, mientras que el 25% no tendría cambios y el 20% vería reducida su factura en un 18,1% en promedio. Entre los usuarios residenciales, la proporción de quienes tendrían aumentos llega al 60%. En los casos extremos, el incremento podría alcanzar el 149%, aunque las subas superiores al 120% alcanzarían solo al 0,6% de los usuarios. Para amortiguar el impacto, AySA propuso un esquema gradual: las rebajas se aplicarían de inmediato, mientras que los aumentos quedarían topeados en un 5% mensual acumulativo hasta llegar al valor final. Para quienes salgan de los zonales bajos, el descuento del 15% se retiraría en tres etapas mensuales, primero al 10%, luego al 5% y finalmente a cero, y recién a partir del cuarto mes comenzaría la convergencia hacia la nueva tarifa.