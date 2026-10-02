Las dos caras de la energía: crecen los dólares del petróleo, pero se encarece el abastecimiento eléctrico

La energía aportó el 43% del superávit comercial hasta agosto. En paralelo, aumentaron los costos eléctricos y los subsidios del sector.

Vaca Muerta impulsó las exportaciones de crudo, mientras el costo promedio de generación eléctrica alcanzó u$s123 por MWh en el invierno.

De los subsuelos del país brotan dólares. El petróleo y el gas, junto a la minería y el agro, son los motores que rugen con fuerza, en medio de una economía hoy deprimida y en proceso de transformación. La energía no es solo una cuestión clave para la Argentina, sino para el juego geopolítico.

La Argentina incrementó sus exportaciones energéticas y la producción de petróleo, mientras que el abastecimiento eléctrico se encareció durante el invierno y los subsidios al sector aumentaron. El superávit comercial energético alcanzó u$s7.834 millones entre enero y agosto de 2026 , equivalente al 43% del saldo comercial total, según el informe de septiembre de la consultora Economía & Energía (EyE).

El crecimiento petrolero fue uno de los principales componentes de ese desempeño. De acuerdo con el Monitor Oil & Gas de RICSA ALyC, la producción nacional llegó en agosto a 936.800 barriles diarios , un 14% más que un año antes. Las exportaciones de crudo acumularon u$s6.625 millones en los primeros ocho meses, con un incremento interanual del 54,7%.

En el mercado eléctrico, en cambio, EyE registró un costo promedio de generación de u$s123 por megavatio hora (MWh) entre junio y agosto , unos u$s28 por encima del invierno anterior. A su vez, los subsidios energéticos devengados sumaron u$s3.254 millones hasta agosto, un 40% más en dólares que en igual período de 2025, impulsados principalmente por las transferencias a CAMMESA.

Según RICSA ALyC, Vaca Muerta produjo 670.202 barriles diarios en agosto, aproximadamente el 72% del total nacional. Su extracción de petróleo creció cerca de un 28% interanual, mientras que la producción argentina quedó a 63.200 barriles diarios del millón.

La expansión se reflejó en las ventas externas. Las exportaciones del rubro Combustibles y Energía alcanzaron u$s10.667 millones entre enero y agosto. EyE destacó que ese rubro registró un incremento interanual del 49%, el mayor entre los grandes grupos exportadores, por una combinación de mayores precios y cantidades: subieron 15% y 27%, respectivamente.

En agosto, las exportaciones energéticas sumaron u$s1.494 millones, un 41,2% más interanual. Dentro de ese total, los ingresos por crudo llegaron a u$s903 millones y aumentaron 30,9%, según RICSA. Las cantidades de petróleo exportadas crecieron 10,6% y el valor por tonelada avanzó 18,4%.

El monitor también marcó una diferencia frente a julio: los ingresos por exportaciones de crudo cayeron 11,5%, por una reducción del volumen vendido. Así, el crecimiento interanual convivió con un retroceso mensual.

Por qué se encareció la generación eléctrica durante el invierno

De acuerdo con Economía & Energía, los combustibles explicaron cerca de u$s20 por MWh del aumento del costo de generación, tanto por su encarecimiento como por una mayor utilización de combustibles líquidos y gas natural licuado (GNL).

El efecto de los precios de los combustibles representó u$s16 por MWh del incremento. En el sistema de generación, el precio del gas importado aumentó 68% interanual durante junio-agosto, mientras que el gas local subió 16% y los combustibles alternativos se encarecieron 33%.

También incidieron el mayor costo de la generación hidroeléctrica binacional, asociado a la actualización del acuerdo con Paraguay, y el precio de la electricidad importada desde Brasil. El impacto de este último componente se concentró principalmente en junio, indicó la consultora.

A esos factores se sumaron la Renta Marginal Adaptada que perciben los generadores del mercado spot, con una incidencia de u$s3 por MWh sobre el costo total, y los costos de transporte, que explicaron otros u$s2 por MWh del aumento.

Los precios difirieron según el mercado: durante el invierno promediaron u$s173 por MWh en el spot, u$s100 para la generación asignada y u$s90 en el mercado a término. Según EyE, los grandes usuarios que contrataron su provisión para ese período obtuvieron precios inferiores a los del spot y al costo promedio de generación del invierno anterior.

Los usuarios pagaron más, pero el subsidio eléctrico por unidad también aumentó

Para la demanda residencial y comercial en conjunto, el costo de abastecimiento pasó de u$s94,4 a u$s115,6 por MWh entre los inviernos de 2025 y 2026, una suba del 22%. El precio estacional pagado por esos usuarios aumentó 30%, de u$s48,2 a u$s62,7 por MWh.

Aunque la cobertura del costo mejoró del 51% al 54%, el subsidio unitario creció 14%, hasta u$s52,9 por MWh. Estas cifras corresponden al abastecimiento y al precio de la energía, no al importe completo de las facturas finales.

El comportamiento fue diferente por segmento. En los hogares, el subsidio unitario bajó 12%, hasta u$s47,7 por MWh. Para la demanda comercial, en cambio, aumentó 106%, hasta u$s63,4 por MWh: el costo de abastecimiento subió 55%, por encima del incremento del 30% en el precio estacional.

EyE vinculó el encarecimiento del abastecimiento comercial con la adquisición de parte de esa energía en el mercado spot, en el marco de la reforma eléctrica. La cobertura del costo por parte de ese segmento se redujo del 67% al 57%.

El Presupuesto 2027 prevé una reducción de los fondos para energía

En el acumulado de enero-agosto, las transferencias devengadas a CAMMESA alcanzaron u$s2.611 millones, frente a u$s1.591 millones un año antes. Según EyE, explicaron casi todo el incremento de los subsidios energéticos, que pasaron de u$s2.331 millones a u$s3.254 millones.

Para 2027, el proyecto de Presupuesto prevé recursos por u$s4.024 millones para la función Energía, Combustibles y Minería, un 19,4% menos en dólares que el crédito vigente de 2026 utilizado por la consultora. Dentro de ese total, los fondos destinados a CAMMESA se reducirían 45,1%.

Las transferencias corrientes destinadas a subsidios se ubicarían en u$s3.212 millones, un 10,7% por debajo del crédito vigente de 2026. EyE señaló que, hasta agosto, ya se había devengado el 90% de ese crédito anual. La comparación presupuestaria utiliza el crédito vigente al 21 de septiembre y, para 2027, un tipo de cambio promedio de $1.731 por dólar.