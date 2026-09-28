El Congreso condonó deudas por u$s750 millones a Edenor y Edesur

La medida quedó incluida dentro del paquete energético aprobado junto con los cambios en zona fría. El acuerdo cruza deudas de las distribuidoras con CAMMESA con reclamos tarifarios de las empresas contra el Estado.

A cambio de la condonación, las empresas deberán resignar los reclamos vinculados con ingresos que afirman haber dejado de percibir por congelamientos e intervenciones tarifarias.

El Congreso aprobó un esquema de compensación cruzada entre el Estado nacional, Edenor y Edesur que implica la condonación de deudas por unos u$s750 millones que las distribuidoras eléctricas mantenían con CAMMESA . Según el esquema aprobado, Edenor dejará de pagar obligaciones por el equivalente a u$s450 millones y Edesur por otros u$s300 millones.

La medida quedó incorporada en el artículo 4° del paquete energético que también modificó el régimen de zona fría para el gas . El cambio pasó dentro de una ley más amplia, que incluyó la reducción o eliminación de beneficios tarifarios para usuarios alcanzados por la ampliación del régimen y la prórroga de incentivos para energías renovables.

A cambio de la condonación, las empresas deberán resignar los reclamos vinculados con ingresos que afirman haber dejado de percibir por congelamientos e intervenciones tarifarias. Esos montos, definidos como “activos regulatorios” por las compañías, no estaban reconocidos formalmente como deuda por el Estado, pero formaron parte de la negociación para cerrar el conflicto.

El punto más sensible es que las obligaciones de Edenor y Edesur con CAMMESA no eran pasivos informales. Se trataba de deudas ya reconocidas y regularizadas mediante planes de pago de hasta ocho años.

El mecanismo aprobado modifica así el vínculo financiero entre las distribuidoras del AMBA, CAMMESA y el Estado nacional. Para las empresas, implica limpiar una parte relevante de sus balances. Para el sistema eléctrico, supone resignar el cobro de obligaciones que ya habían sido incorporadas a un esquema de regularización.

El régimen especial para regularizar deudas de distribuidoras con CAMMESA había sido aprobado en 2025 por la Subsecretaría de Energía Eléctrica, con el objetivo de ordenar obligaciones pendientes por energía, potencia e intereses dentro del Mercado Eléctrico Mayorista.

Para las empresas, implica limpiar una parte relevante de sus balances. Para el sistema eléctrico, supone resignar el cobro de obligaciones que ya habían sido incorporadas a un esquema de regularización. Depositphotos

Qué entregan Edenor y Edesur

La contraparte será la renuncia a reclamos administrativos o judiciales de Edenor y Edesur por los períodos de congelamiento tarifario e intervención de precios. La discusión se remonta a más de dos décadas de atraso e intervención sobre los cuadros tarifarios, con origen en 2002 y cierre en 2025, con algunos períodos de excepción.

Las compañías sostienen que durante esos años acumularon diferencias por ingresos no percibidos. Según la información publicada, esos reclamos podían llegar hasta unos u$s3.000 millones, aunque no estaban reconocidos formalmente por el Estado como una deuda exigible.

Con la ley aprobada, esas pretensiones quedarían sin efecto junto con las deudas de las distribuidoras con CAMMESA. El acuerdo funciona así como un cierre simultáneo de pasivos reconocidos por las empresas y reclamos regulatorios todavía en disputa.

Un artículo dentro del paquete energético

La condonación fue incluida dentro del mismo paquete que avanzó sobre el régimen de zona fría. Esa ley habilitó cambios para limitar beneficios en la boleta de gas de usuarios incorporados por la ampliación del régimen y focalizar la asistencia según criterios socioeconómicos.

El paquete también incluyó otros cambios para el sistema energético, entre ellos la extensión de estabilidad fiscal para energías renovables por 20 años más, según la información publicada.

El artículo referido a Edenor y Edesur quedó atado a la idea de cerrar conflictos heredados por tarifas congeladas y deudas acumuladas en el mercado eléctrico. En los hechos, el Congreso aprobó que el Estado deje de reclamar obligaciones de las distribuidoras con CAMMESA a cambio de que las empresas abandonen reclamos por ingresos no percibidos.

Edenor y Edesur concentran la distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los sistemas de mayor demanda del país.

Impacto sobre las distribuidoras del AMBA

Edenor y Edesur concentran la distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires, uno de los sistemas de mayor demanda del país. La quita de deuda mejora la posición financiera de ambas compañías y despeja una disputa que venía acumulándose en paralelo a los procesos de revisión tarifaria.

El acuerdo también limita futuros reclamos de las distribuidoras por los mismos períodos tarifarios. La condición incorporada en el entendimiento es que las empresas desistan de acciones administrativas o judiciales vinculadas con las intervenciones sobre tarifas.

La implementación quedará ahora en manos de la reglamentación y de los actos administrativos que deberán instrumentar la compensación, la baja de las deudas con CAMMESA y la renuncia formal de Edenor y Edesur a sus reclamos regulatorios.