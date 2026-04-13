La economía china consolidó su crecimiento durante el primer trimestre, pero la guerra complica el resto del año + Seguir en









Las estimaciones de los expertos están en línea con las proyecciones de las autoridades chinas. Mañana se conocerá el dato de la balanza comercial, un pilar fundamentral del crecimiento económico del gobierno de Xi Jinping.

Las exportaciones chinas podrían verse afectadas si el conflicto se prolonga y debilita la economía global.

La actividad económica de China habría recobrado impulso durante los primeros meses del año, apalancada en el incremento de las exportaciones, según los analistas. Sin embargo, se espera que para el resto del 2026 el crecimiento se desacelere, debido a que la guerra en Medio Oriente amenaza con reducir las ganancias empresarias y limitar la demanda de bienes chinos.

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De acuerdo a una encuesta realizada por Reuters a 50 economistas, se espera que el Producto Bruto Interno (PBI) de China haya aumentado un 4,8% interanual durante el primer trimestre de 2026, una leve aceleración respecto al incremento de 4,5% visto en el último trimestre del año pasado.

El crecimiento para el segundo trimestre se ubicaría en 4,7%, mientras que para el 2026 en su totalidad, el avance de la actividad sería de 4,6%, levemente por debajo del 5% del año previo, según la mediana de los economistas consultados. Se trata de una estimación en línea con la proyección oficial del Partido Comunista de China, que espera crecer entre 4,5% y 5% este año.

En la medición contra el trimestre previo, se espera que la economía china haya avanzado 1,3%, levemente por encima del aumento registrado en el periodo entre octubre y diciembre, cuando subió 1,2%.

ormuz cerrado El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con golpear la economía china. El impacto de la guerra De momento, China pudo absorber el impacto económico de la guerra sin grandes sobresaltos, gracias a sus importantes reservas de petróleo, una matriz energética diversificada y un estricto control de precios.

Sin embargo, los economistas de Reuters advirtieron que el aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo ya está elevando los costos de producción y reduciendo las ganancias en un momento en que la demanda interna sigue siendo débil. Y añadieron que las exportaciones chinas, un pilar fundamental de su crecimiento, podrían verse afectadas si el conflicto se prolonga y debilita la economía global. Mañana se conocerán los datos de la balanza comercial de marzo. El pronostico del mercado es que las exportaciones hayan aumentado un 8,3% contra el mismo mes del año pasado. Es un porcentaje no menor, pero muy por debajo del avance de 21,8% interanual registrado en febrero.