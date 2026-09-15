Un niño de 7 años murió tras un ataque a tiros en una casa de Mendoza e investigan si está vinculado al narcomenudeo

Fue en la localidad de Las Heras, cuando tres hombres atacaron la casa tras llegar en auto. El niño murió tras un shock hipovolémico, por la importante pérdida de sangre.

Las primeras hipótesis sostuvieron que los hombres participaron de una balacera y se movilizaban en un vehículo rojo.

Un nene de 7 años murió en Mendoza tras quedar en medio de una balacera en la localidad de Las Heras . El ataque ocurrió cuando tres hombres abrieron fuego contra el frente de una casa y uno de los proyectiles alcanzó al menor. La Justicia intenta identificar a los agresores y si el episodio estuvo relacionado con un conflicto de narcomenudeo.

El ataque ocurrió en la noche de este lunes, cuando los sospechosos llegaron hasta el domicilio y comenzaron a disparar en distintas direcciones . Durante el ataque, uno de los tiros alcanzó al nene y le provocó una grave lesión en la zona de la arteria femoral .

Vecinos del asentamiento trasladaron al niño de urgencia hasta el Hospital Carrillo , donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, el cuadro era crítico y el chico murió a causa de un shock hipovolémico , por la importante pérdida de sangre.

Las primeras hipótesis sostuvieron que los hombres participaron de una balacera y se movilizaban en un vehículo rojo. Después de atentar contra la vivienda, los agresores escaparon en ese mismo auto . A partir de ese dato, los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad ubicadas en el Acceso Norte para intentar reconstruir el recorrido.

En paralelo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar para levantar rastros, determinar desde qué puntos se efectuaron los disparos y establecer la cantidad de proyectiles usados durante el ataque . La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Oscar Malla .

Una de las principales líneas que analiza la Justicia apunta a que la balacera podría estar relacionada con un conflicto vinculado al narcomenudeo. Por el momento, sin embargo, el móvil no fue establecido y esa posibilidad continúa bajo investigación.

Quilmes: un menor le preguntó a la IA cómo planificar un tiroteo en su escuela, lo alertó el FBI y fue detenido

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) identificó y detuvo en Quilmes a un menor de edad que habría amenazado con realizar un tiroteo en su escuela y asesinar a compañeros. La investigación se inició a mediados de agosto a partir de una alerta enviada por el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, la alerta estaba vinculada a un usuario de correo electrónico que habría realizado consultas en ChatGPT en las que manifestaba su intención de perpetrar un ataque armado en un establecimiento educativo. El eventual ataque habría sido proyectado para 2027.

A partir de la gravedad de las expresiones detectadas, la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, comenzó a realizar tareas de inteligencia digital y de campo. Para ello se utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), que permitieron individualizar al presunto autor y establecer que se encontraba en el partido de Quilmes.