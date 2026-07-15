Aseguran que la inflación no habría quebrado el 2% en junio con el nuevo IPC

Aunque la inflación de junio bajó al 1,9% según el INDEC, las consultoras advierten que con canastas actualizadas seguiría arriba del 2% y advierten por nuevas presiones al alza.

La inflación finalmente perforó el 2% en junio y se ubicó en el 1,9% tras 10 meses , informó esta semana el INDEC. Pese a esto, diversas consultoras de la city aseguran que, si se hubiera producido la actualización de las canastas , donde la ponderación de servicios es más alta, no habría quebrado aquel nivel clave. En lo que sigue, advierten que los precios regulados podrían presionar al alza mientras que los bienes podrían recuperar el terreno perdido.

Desde la consultora ACM sostuvieron que el dato de junio (+1,9%), al ser calculado sobre la ENGHo del período 2004-2005, terminó generando un 0,1 punto porcentual inferior al 2% que habría arrojado la canasta de 2017-18.

"Tras el pico en la divergencia de ambas encuestas (17 puntos porcentuales), observado en 2024, y la reducción de la brecha a poco más de un punto porcentual en 2025, la divergencia actual es de 1,1 puntos porcentuales, aunque podría acrecentarse debido a la mayor ponderación de los servicios en la nueva canasta", destacaron desde el mismo informe.

Por su parte, desde LCG , advirtieron que los servicios volvieron a ampliar la brecha con bienes: 2,9% y 1,4% mensual, respectivamente. "Mientras que la inflación de bienes sigue desacelerando, la inflación de servicios sube" , describieron.

La consultora también calculó el dato si el INDEC hubiera actualizado las canastas con las que se mide la suba general de precios. Al corregir por la estructura gastos de 2017/18, para LCG la inflación minorista habría sido 2,3% en junio, y 1,6 puntos porcentuales más alta en el acumulado del año (+18,4%).

Por su parte, en Equilibra explicaron que con el IPC actualizado por la ENGHo 2017/18, los precios habrían trepado 2,1% en el sexto mes del año, acumulando 18,0% en el primer semestre (frente al 16,8% que muestra INDEC). "Esta estimación la realizamos con la mayor apertura posible del IPC Nacional y con base 2025=100, mientras que a nivel 12 capítulos la inflación arrojaría 2%", detallaron.

Advierten por la suba en los servicios, y las complicaciones hacia adelante

Según ACM, los precios regulados volverían a aportar cierta presión al índice en julio. En este sentido, ya se confirmaron actualizaciones en tarifas de transporte público (colectivos y subte +4,1%, trenes metropolitanos +8,6%), agua y cloacas (AySA +3%), gas (Metrogas y Naturgy Ban, aumento promedio de 2,81%) y medicina prepaga (entre 2,1% y 2,9% según la empresa), mientras que las tarifas de electricidad y el eventual ajuste al impuesto a los combustibles líquidos aún estaban pendientes de definición oficial.

En consecuencia, destacaron que "el sesgo para el próximo mes sigue siendo de presión moderada desde regulados, aunque con una incidencia final todavía sujeta a la magnitud efectiva de los ajustes pendientes (electricidad y combustibles) y al impacto estacional del mayor consumo invernal".

Por su parte, LCG advirtió: "Seguimos pensando que esta brecha podría dificultar la desaceleración futura en tanto los márgenes de los sectores de bienes intenten recomponerse, especialmente si siguen más de cerca la evolución del tipo de cambio. La dinámica más virtuosa se daría en el marco de una reducción de márgenes en el sector servicios".

Por último, desde Adcap resaltaron: "La principal incógnita es si la inflación puede ahora converger hacia una velocidad de crucero cercana al 1,5% mensual. Junio representó un paso importante en esa dirección, aunque el índice general todavía refleja presiones provenientes de los precios estacionales y regulados. Hacia adelante, creemos que la volatilidad cambiaria y las subas salariales aportarán cierta inercia adicional a la inflación".