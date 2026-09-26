La colección de ropa de Lisandro "Licha" Martínez y Crunchyroll: catálogo, precios y dónde comprar

El defensor argentino llevó su fanatismo por el animé a una colección con referencias a su carrera y a varias de las historias que lo marcaron.

El animé forma parte de sus gustos desde chico y ahora también aparece en un proyecto fuera del fútbol.

Lisandro Martínez llevó uno de sus fanatismos de toda la vida a la moda. El defensor de la Selección Argentina lanzó junto a Crunchyroll una línea de indumentaria inspirada en el animé, con remeras, buzos y accesorios que incluyen distintos guiños a su carrera.

La unión tiene más sentido de lo que parece. Aunque la empresa es conocida por su vínculo con las series japonesas, "Licha" contó varias veces que creció mirando animé y que algunas de esas historias todavía lo acompañan.

Entre sus favoritas están Captain Tsubasa, conocida en Argentina como Supercampeones , y Dragon Ball Z. Esta última incluso formó parte de su rutina antes de algunos partidos, cuando buscaba meterse de lleno en el clima de competencia y miraba capítulos para motivarse.

La colección juega con sus dos apodos y los lleva a una estética inspirada en el animé y el manga.

De ese gusto nació una cápsula de seis productos: dos remeras, dos buzos, medias y una bufanda . Las prendas tienen ilustraciones cercanas al manga y juegan con dos apodos muy distintos del defensor argentino.

Por un lado está " Licha ", el nombre con el que se lo conoce desde hace años en Argentina. Por el otro, "The Butcher", que en español sería "El Carnicero", como empezaron a llamarlo los hinchas del Manchester United por su forma intensa de marcar y pelear cada pelota.

Una de las remeras aprovecha justamente ese contraste y muestra dos versiones del futbolista: una más tranquila fuera de la cancha y otra mucho más agresiva durante los partidos. La idea está representada con una estética propia del animé.

El resto de la colección sigue esa línea sin repetir la ilustración. Hay modelos con referencias directas a "Licha", otros centrados en "The Butcher" y accesorios que mantienen el mismo estilo gráfico.

Antes de algunos partidos, Licha miraba capítulos de Dragon Ball Z para meterse en clima de competencia. Instagram: @crunchyrollstore

Cuánto cuesta cada remera, buzo y accesorio de Licha Martínez

La "Licha T-shirt" cuesta u$s50 y lleva al defensor como protagonista de una ilustración con estética de manga. La "The Butcher T-shirt" tiene el mismo precio, pero trabaja sobre su apodo en Inglaterra y una imagen mucho más asociada a la intensidad que muestra dentro de la cancha.

Entre los buzos, el "Licha Crewneck Sweatshirt" se vende a u$s65. Es el modelo de cuello redondo y mantiene el costado más ligado a ese apodo. El "The Butcher Hoodie", con capucha, sube a u$s90 y es la prenda más cara de toda la cápsula.

Los accesorios completan el catálogo con dos opciones más económicas. Las medias cuestan u$s20 y siguen la misma identidad del resto de la línea, mientras que la bufanda "The Butcher Scarf" tiene un valor de u$s35 y vuelve a tomar el sobrenombre que se hizo popular entre los hinchas del Manchester United.

La compra oficial se realiza a través de Crunchyroll Store. En Argentina, las prendas también aparecen publicadas en Mercado Libre.