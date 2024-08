La economía de EEUU creció en el segundo trimestre y se alejó el miedo a una recesión

En comparación con los niveles del segundo trimestre de 2023, el crecimiento del PIB reflejó "aumentos en el gasto de los consumidores, l a inversión privada en inventarios y la inversión fija no residencial" . Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, aumentaron.

Crecimiento en EEUU: la perspectiva de los analistas

El índice de precios de las compras internas brutas aumentó un 2,4% en el segundo trimestre, una décima más con respecto a la estimación anterior. Por su parte, el índice de precios PCE aumentó un 2,5%, tras ser revisado a la baja en 0,1 puntos, al igual que ocurrió con el indicador de la inflación subyacente, que ha visto reducido su crecimiento hasta el 2,8%.

Los ingresos personales en dólares corrientes aumentaron en 233.600 millones en el trimestre, lo que supone una revisión a la baja de 4.000 millones de dólares con respecto a la estimación anterior. Mientras, el ingreso personal disponible aumentó en 183.000 millones de dólares, o un 3,6%, tras ser revisado a la baja en 3.200 millones de dólares.

Bret Kenwell, analista de inversiones de eToro, subraya que "tras un primer trimestre mediocre, el crecimiento revisado del PBI en el segundo trimestre se mantuvo fuerte, lo que ayudó a tranquilizar a los inversores en el sentido de que la economía no se está tambaleando".

wall street nyse acciones mercados bolsas finanzas Para el mercado, los dos datos buenos de la economía estadounidense no cambian los planes de la Fed Depositphotos

"A pesar de la revisión al alza del segundo trimestre, es poco probable que la Reserva Federal modifique sus planes de recortar las tasas en la reunión del mes que viene, después de que el presidente Powell dejara claro que ha llegado el momento de cambiar la política hacia tipos más bajos. Esto se debe a que la Reserva Federal está considerando un conjunto de datos, no un único indicador, y no alterará sus planes por un informe en particular", explicó.

El dato de desempleo

Este jueves también se publicó el informe de pedidos de desempleo para la semana finalizada el 24 de agosto, que han caído hasta las 231.000, lo que supone un descenso de 2.000 en relación al nivel de los siete días previos, que fue revisado al alza hasta las 233.000 unidades, según los datos del Departamento de Trabajo estadounidense. Esta cifra se ha quedado ligeramente por debajo de las 232.000 peticiones anticipadas por el consenso.

La tasa de desempleo fue del 1,2%, sin cambios desde la semana anterior, y la cifra de trabajadores desempleados ascendió hasta los 1.868.000, lo que supone un incremento de 13.000 con respecto al periodo previo.

Las tasas de desempleo más altas se registraron en Nueva Jersey (2,8%), Rhode Island (2,5%), California (2,2%), Puerto Rico (2,1%), Minnesota (2,0%), Connecticut (1,8%), Massachusetts (1,8%), Pensilvania (1,8%), Nevada (1,7%), Nueva York (1,7%) y Washington (1,7%).

Los mayores aumentos en las solicitudes iniciales se produjeron en Florida (+2.153), California (+979), Indiana (+854), Carolina del Sur (+645) y Virginia (+408), mientras que las mayores disminuciones tuvieron lugar en Michigan (-2.847), Texas (-1.952), Nueva Jersey (-1.010), Georgia (-979) y Puerto Rico (-779).

Los analistas de Oxford Economics aseguran que "después de haber sido infladas por el clima y factores estacionales en julio, las solicitudes iniciales de desempleo en agosto se están estabilizando en un nivel ligeramente más bajo, otro índice de que los despidos siguen siendo bajos".