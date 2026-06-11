El Mundial 2026 proyecta generar u$s41.000 millones al PBI global

Un informe concluye que el fútbol se vuelve más institucionalizado y atractivo para la inversión. El Mundial 2026 llegará a 6.000 millones de espectadores y el nuevo ecosistema digital multiplica las oportunidades comerciales.

El fútbol ya no se juega solo en la cancha: el ecosistema digital, las apuestas y el turismo deportivo amplían el negocio del Mundial 2026.

El Mundial 2026 que comienza hoy jueves convocará a 6.000 millones de espectadores en todo el mundo, equivalente a tres de cada cuatro personas, y dejará un impacto económico de u$s41.000 millones en el PBI global.

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Estos datos se desprenden de un estudio publicado por el banco suizo UBS, que ha elaborado un informe sobre la evolución de la industria del fútbol, en el que el mayor banco de Suiza concluye que este deporte, con cientos de millones de practicantes, se está transformado en algo más institucionalizado, diversificado y "atractivo para la inversión".

El estudio señala además que los 20 clubes de mayor facturación global cerraron la temporada 2024/25 con ingresos récord de 12.400 millones de euros, un incremento del 11% respecto al ejercicio previo.

Por otra parte, UBS subraya que "los modelos de propiedad en el fútbol han evolucionado, con una presencia cada vez mayor de capital institucional, participaciones minoritarias y estructuras financieras más complejas". Además, el informe destacó que “El deporte en directo sigue siendo uno de los pocos contenidos capaces de atraer audiencias masivas en tiempo real” .

La gran diferencia respecto a anteriores Mundiales es que el negocio ya no depende únicamente de los noventa minutos de partido. El nuevo ecosistema digital ha multiplicado las vías de monetización mediante redes sociales, streaming, contenido corto, apuestas online, comercio electrónico y contenidos premium.

Es evidente que el producto de consumo ya no son los noventa minutos del partido, sino todo lo que se genera antes y después del encuentro mediante redes sociales, resúmenes, apuesta o plataformas digitales.

UBS indica que el 74% de los aficionados al deporte utiliza redes sociales para seguir competiciones deportivas, mientras el contenido móvil y los vídeos cortos ganan cada vez más relevancia entre las generaciones jóvenes.

Las aerolíneas, grandes beneficiarias

El impacto positivo más directo recaerá sobre las aerolíneas. El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones y un calendario mucho más extenso, lo que disparará la movilidad internacional y regional en Norteamérica.

A este respecto, UBS recuerda que el turismo deportivo está creciendo con fuerza, especialmente entre los consumidores más jóvenes y con mayor capacidad de gasto.

Según datos citados por el banco suizo, el 44% de los aficionados viajó internacionalmente para asistir a su último gran evento deportivo, porcentaje que supera el 50% entre los menores de 34 años.

Hoteles, restaurantes, apuestas y marcas deportivas

El impacto también podría sentirse con fuerza en compañías hoteleras, plataformas de alquiler turístico, restauración y ocio. Las sedes del torneo recibirán una afluencia masiva de turistas, y los operadores del sector anticipan una fuerte suba tanto en las tarifas hoteleras como en el gasto en experiencias de alto valor.

Las marcas deportivas tampoco quieren perderse el partido. Así, gigantes como Adidas, Nike o Puma aprovecharán el torneo para lanzar nuevas colecciones, campañas publicitarias y acuerdos comerciales vinculados a selecciones y jugadores estrella.

En otro plano, las casas de apuestas también anticipan 45 días de excepción. Las plataformas digitales proyectan un fuerte crecimiento tanto en el volumen apostado como en la captación de nuevos usuarios, impulsadas por el alcance mediático del Mundial 2026.