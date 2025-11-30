Nicolás Maduro lanza un plan de repatriación en medio del cierre aéreo y la máxima tensión con EEUU

Tras la advertencia de Washington de evitar el espacio aéreo venezolano y la masiva cancelación de vuelos internacionales, el régimen activó un operativo especial para repatriar ciudadanos varados.

El régimen de Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de un nuevo “plan especial” para garantizar el regreso de los venezolanos que quedaron varados en el exterior tras la suspensión masiva de vuelos internacionales. La medida fue confirmada por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en medio de una creciente tensión con Estados Unidos por el control del espacio aéreo.

Según explicó la funcionaria, el operativo también busca “facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera del territorio nacional”, aunque no brindó precisiones sobre su implementación. Rodríguez sostuvo además que el régimen activó “todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional” para exigir el cese inmediato de lo que calificó como una “acción ilegítima e ilícita”.

En su mensaje, la vicepresidenta acusó al Gobierno estadounidense de responder a un pedido de la dirigente opositora María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 y actualmente en la clandestinidad. Rodríguez señaló que la oposición busca “bloquear el espacio aéreo venezolano” con respaldo externo.

La crisis se agravó luego de que Trump publicara un mensaje en la red social Truth Social en el que advirtió : “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse cerrado en su totalidad”. E l mensaje no especificó plazos ni motivos concretos.

A través de la Cancillería, el régimen chavista denunció ante la comunidad internacional que estas declaraciones “representan una amenaza explícita de uso de la fuerza”, algo que —según sostuvo— está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. El comunicado, difundido por el canciller Yvan Gil, calificó la advertencia como un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y afirmó que Venezuela “no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias de ningún poder extranjero”.

La suspensión de vuelos se aceleró luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recomendara “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, al considerar la zona “potencialmente peligrosa”. A partir de esa advertencia, compañías como Iberia, Air Europa, Avianca, Turkish Airlines y Plus Ultra suspendieron sus operaciones.

El régimen impuso un plazo de 48 horas para que las aerolíneas retomaran los vuelos y, ante el incumplimiento, revocó los permisos a Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, TAP y Latam Colombia. Por el momento, continúan operando en Venezuela Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena, Avior y Conviasa.

Escenario militar y acusaciones por narcotráfico

El mensaje de Trump coincidió con el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por más de diez buques, aviones de combate y unos 12.000 militares estadounidenses. El operativo forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, orientada oficialmente a combatir organizaciones de narcotráfico en la región.

Durante el último fin de semana, Trump mantuvo además una conversación telefónica con Maduro en la que le advirtió que su gobierno incrementará la presión militar si no abandona el poder en el corto plazo. En el diálogo participaron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio. Washington también exigió la salida de figuras clave del régimen como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

En paralelo, la administración estadounidense anunció la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera. La medida habilita a aplicar sanciones adicionales, congelar activos y avanzar con procesos judiciales contra personas y entidades vinculadas. Rubio afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio” y señaló a Maduro como su principal líder, acusación que el régimen rechazó de manera tajante.