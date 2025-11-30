Donald Trump confirmó que dialogó con Nicolás Maduro, en medio de la creciente tensión bilateral + Seguir en









El presidente de Estados Unidos fue consultado por la conversación con su par de Venezuela antes de subir al Air Force One aunque prefirió no dar detalles del intercambio.

Donald Trump se comunicó con Nicolás Maduro.

En el marco de una creciente tensión diplomática, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se comunicó con su par venezolano, Nicolás Maduro. De todas formas, el líder republicano no dio mayores detalles de la conversación: "No quiero hacer comentarios al respecto".

En un escenario que ya es habitual para este tipo de anuncios, Trump respondió tajante a la prensa antes de subir Air Force One tras ser consultado sobre si había hablado con Maduro: "La respuesta es sí”.

Aunque no haya detalles sobre el intercambio, se trata de un importante avance en la relación entre ambos países, en un contexto de endurecimiento de las medidas por parte de Estados Unidos. En las últimas horas, lanzaron una advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, dando un nuevo salto en la tensión diplomática.

Sobre este punto, Trump publicó este sábado en su plataforma Truth Social un mensaje donde advirtió que el espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” debía considerarse completamente “cerrado”. "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, agregó en esa línea.

EEUU y Venezuela mantienen la tensión aunque dan espacio a las vías diplomáticas El mensaje fue interpretado inmediatamente como un posible anticipo de acciones militares. De todas formas, el propio Trump buscó bajarle el tono a su publicación y le respondió a periodistas: “No lean nada en ello”, dijo y pidió “no sacar conclusiones”. En ese sentido, sostuvo que “Venezuela no es un país muy amigo” aunque decidió no dar mayores detalles.

Por su parte, desde Caracas aún no hubo ninguna mención oficial respecto a la comunicación entre los mandatarios. El único en referirse al tema fue Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien, tras ser consultado durante una conferencia de prensa, afirmó que “no era el tema del día”. A su vez, anunció una investigación sobre supuestos ataques de barcos estadounidenses en el Caribe.