La industria tuvo una mejora mensual de 1% en noviembre, pero cayó en la comparación anual, según FIEL

También la refinación de petróleo presentó un ligero avance interanual a partir del aporte de las refinerías de menor capacidad instalada. En cambio, l a industria automotriz , que en octubre había tenido un aumento de la producción en la comparación con el año anterior no logró repetir la marca, no obstante e n noviembre alcanzó el mayor nivel de actividad en lo que va del año.

"Las exportaciones de vehículos volvieron a mostrar un avance interanual a partir de la tracción de los envíos a Brasil, destino que acumula cinco meses de crecimiento en la comparación con el año anterior. Las ventas mayoristas de vehículos desde terminales a concesionarias tuvieron otro marcado aumento en noviembre encadenando cinco meses de aumento, aunque en el mes los patentamientos tuvieron una caída luego de tres meses de mejora. En el mes el mayor retroceso lo volvió a mostrar la producción de minerales no metálicos –principalmente insumos de la construcción encadenando trece meses de contracción de la producción", ampliaron.

En los primeros once meses de 2024 y en la comparación con el mismo período del año pasado la industria acumula una caída de 8,4%, reveló FIEL. Entre las ramas de actividad, la mayor contracción acumulada entre enero y noviembre en la comparación interanual la registra la producción de minerales no metálicos (24,3%) seguida de la producción automotriz (18,4%). Las restantes ramas que muestran una caída más pronunciada que el promedio de la industria son las metálicas básicas (16,7%), la metalmecánica (15,4%), la de insumos químicos y plásticos (10,4%) y los despachos de cigarrillos (10,3%), en todos los casos en los primeros once meses y en la comparación con el mismo período del año pasado.

Con una contracción menor que el promedio se coloca la producción de papel y celulosa con una merma del 5,5% sobre la misma base de comparación. La producción de insumos textiles (0,3%) y la de alimentos y bebidas (0,2%) igualan en los primeros once meses del año el nivel de actividad alcanzado en el mismo período de 2023. Finalmente, la refinación de petróleo acumuló un avance del 0,8% entre enero y noviembre en la comparación interanual.

Con lo anterior, "el mayor aporte a la contracción de la industria en los primeros once meses del año lo continúa haciendo la metalmecánica, que junto con la rama automotriz, la de químicos y plásticos y la de los minerales no metálicos dan cuenta de tres cuartas partes del retroceso de la industria en los primeros once meses del año", reveló FIEL.

Desde la perspectiva del tipo de los bienes producidos, todos ellos registran una caída en los primeros once meses en la comparación con el periodo enero noviembre del año pasado. La mayor contracción la muestra la producción de bienes de consumo durable que acumula un retroceso del 17,6%, seguido de la de los bienes de capital que acumula una merma de 14.1%, la de los bienes de uso intermedio con una caída del 8,5% y la de los bienes de consumo no durable con un descenso de 1,5%.

"No obstante, todos los tipos de bienes reducen en once meses el ritmo de contracción en la comparación con el retroceso registrado entre enero y octubre, y desde agosto son los bienes de capital los que hacen el mayor recorte de la caída acumulada. Finalmente, en noviembre los bienes de consumo no durable contribuyen a la recuperación de la actividad industrial agregada", expresaron desde FIEL

Mes contra mes: cómo le fue a noviembre respecto de octubre

En términos desestacionalizados, la producción industrial de noviembre mostró un aumento de 1% respecto a octubre, y acumula desde abril una mejora del 6,8%, que alcanza 12% equivalente anual. "Las señales de que la industria transita una recuperación se fortalecieron con una mejora en la dinámica desde septiembre cuando la actividad se recupera por encima de la tendencia de largo plazo. Al mismo tiempo, continúa el avance de la difusión sectorial de la recuperación, que en el trimestre septiembre noviembre superó el 30% de la industria", expresaron desde el informe.

En siete meses y en la comparación con las diez fases de recuperación de la industria desde 1980 de acuerdo a datos del IPI de FIEL, la fase actual posee una dinámica inferior al promedio (16,2% equivalente anual) pero supera las expansiones iniciadas en abril de 1999, agosto de 2014 y septiembre de 2016.

En síntesis, desde FIEL, explicaron que "la actividad industrial en el mes de noviembre registró un retroceso en la comparación interanual, con tres ramas mostrando una mejora –alimentos y bebidas, insumos químicos y plásticos y refinación de petróleo. En once meses la actividad continúa recortando la caída acumulada y el proceso de petróleo acumula un ligero crecimiento en la comparación con el mismo período de 2023. En términos desestacionalizados la industria tuvo un nuevo avance respecto al mes anterior, fortaleciendo las señales que indican que la industria transita desde abril un sendero de recuperación".