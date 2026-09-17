La inflación de la zona euro aumentó 0,4% en agosto, impulsada por la suba de la energía + Agregar ámbito en









La cifra mensual estuvo en línea a las expectativas y la cifra interanual se ubicó levemente por debajo de la estimación de los analistas, que preveían un nivel del 3,3%. La inflación subyacente registró un alza del 0,2% mensual, mostrando moderación.

Inflación zona euro: El IPC de agosto subió 0,4% mensual y 3,2% interanual. RTVE

El índice de precios al consumo (IPC) de la zona euro registró un aumento del 0,4% mensual en agosto, confirmando las estimaciones del mercado, según los datos definitivos publicados este jueves.

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Un sondeo realizado por Reuters entre analistas había anticipado precisamente que el indicador registraría un incremento del 0,4% en agosto.

En términos interanuales, los precios aumentaron un 3,2% respecto del mismo mes del año anterior, según informó Eurostat. La cifra se ubicó levemente por debajo de la estimación de los analistas, que preveían un nivel del 3,3%.

En términos interanuales, los precios aumentaron un 3,2% respecto del mismo mes del año anterior, según informó Eurostat. Unión Europea Por su parte, la inflación subyacente, medida que excluye la energía y los alimentos por su elevada volatilidad, anotó un alza del 0,2% respecto del mes previo, confirmando una trayectoria de moderación en el núcleo del indicador de precios.

La evolución interanual del IPC en los países de la zona euro ha mantenido una relación directa con el estallido del conflicto en Medio Oriente. Tras registrar un mínimo del 1,7% en enero, la inflación ha ido escalando de manera mensual, alejándose progresivamente de la meta del 2% fijada por el Banco Central Europeo.

Rumania, la inflación más alta interanual Rumania registró la mayor tasa de inflación de la zona euro en agosto, con una variación interanual del 6,3%, seguida por Lituania (5,6%), Chipre (5,2%), Bulgaria (5,0%), España (4,6%), Bélgica (4,2%), Luxemburgo (4,0%), Grecia y Croacia (ambas con 3,7%), Polonia (3,5%), e Irlanda y Eslovenia (ambas con 3,4%). En contraste, entre los países que se ubicaron por debajo del promedio comunitario del 3,2% figuraron Italia (3,2%), Eslovaquia (3,1%), Letonia (3,0%), Alemania y Austria (ambas con 2,9%), Países Bajos (2,8%), Francia (2,6%), Finlandia (2,4%), Dinamarca y Malta (ambas con 2,0%), Hungría (1,8%), Chequia (1,5%), Estonia (1,3%) y Suecia, que anotó el nivel más bajo de la región con un 0,3%.

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