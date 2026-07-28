Nueva York tendrá Precios Cuidados: Zohran Mamdani anuncia supermercados municipales con alimentos 30% más baratos

La administración neoyorkina construirá cinco mercados municipales que aplicarán descuentos sobre una canasta básica de alimentos. Estiman ahorros anuales en torno a los u$s1.000.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , anunció el pasado lunes la puesta en marcha de una de sus promesas de campaña : la apertura de cinco supermercados municipales que ofrecerán un 30% de descuento en productos de la canasta básica . Se prevé que los todos los locales estén operativos para 2029.

La medida forma parte de una serie de promesas de campaña de Mamdani, quien busca combatir el desafío del costo de vida en la ciudad estadounidense. Según cálculos iniciales, se estima que los locales generarán un ahorro en el consumidor de unos u$s90 mensuales o aproximadamente u$s1.000 al año.

La canasta con descuento incluirá frutas y verduras frescas, carnes y mariscos y unas 20 categorías adicionales de productos básicos de despensa, lácteos y refrigerados .

"Si hablan con los compradores de la ciudad, a menudo escucharán la misma frustración: los salarios no han seguido el ritmo, lo que agrava aún más la situación", aseguró Mamdani durante la presentación del proyecto. "En la ciudad más rica del país más rico de la historia del mundo, ningún neoyorquino debería tener que preocuparse por poder costear la alimentación de su familia", sentenció.

En total, serán cinco los locales que se abrirán en cada uno de los cinco distritos de la ciudad . El plan detalla que la primera sucursal espera abrirse a fines de 2027 en Hunts Point (El Bronx).

Según el acuerdo presupuestario de Mamdani con el Concejo Municipal, la construcción de los mercados municipales tendrá un costo de u$s70 millones. El medio NBC New York añadió que las obras de acondicionamiento del local de La Marqueta, en Manhattan, tendrá un presupuesto de u$s30 millones.

El proyecto de los supermercados asequibles será gestionado por NYC EDC. La iniciativa tendrá un modelo de colaboración público-privada. En detalle, para llevar adelante la inauguración, se eximirá el pago de alquiler e impuestos inmobiliarios y se prevé un subsidio operativo para disminuir el impacto en economías familiares.

"Nos entusiasma liderar esta solicitud de propuestas en busca de un operador privado que será un socio clave para el éxito de esta iniciativa y servirá como otro ejemplo de cómo las alianzas público-privadas pueden ayudar a que la ciudad de Nueva York sea más asequible para todos”, detalló al respecto el alcalde neoyorkino.

Además, la ciudad cubrirá los costos de construcción, renta o remodelación, mientras que la operación diaria - contratación, abastecimiento de productos y ventas - estará en manos de diferentes operadores privados. Los mismos serán seleccionados mediante una licitación.

El apoyo y las críticas a los Precios Cuidados de Mamdani

La administración de Mamdani resolvió que los descuentos de los supermercados públicos se concentrarán únicamente en productos esenciales para evitar una competencia directa con los comercios de cercanía. Además, las tiendas no ofrecerán comida caliente, una decisión pensada para no quitar clientes a las bodegas que venden platos preparados.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte presión económica en Nueva York. Más de una cuarta parte de la población vive en la pobreza y las filas en las despensas de alimentos se volvieron una imagen frecuente. En ese escenario, organizaciones que trabajan sobre la inseguridad alimentaria y dos concejales que representan los barrios donde abrirán los locales manifestaron su apoyo al proyecto, según informó The New York Times.

Sin embargo, el plan despertó un fuerte rechazo entre pequeños comerciantes y economistas, que ponen en duda su eficacia para reducir el precio de los alimentos y alertan por el impacto que podría tener sobre supermercados y almacenes de menor escala. En este escenario, el presidente de la Multicultural Business Coalition - uno de los grupos que se opone a la propuesta-, Frank Garcia, sostuvo que los descuentos “van a sacar del negocio a nuestros negocios”.

En la misma línea, el presidente de la Asociación de Bodegueros de Nueva York, Francisco Marte, advirtió en declaraciones a Spectrum News: “Que el gobierno venga a competir con nosotros va a afectar a muchos comerciantes. Eso no va a resolver el problema de la asequibilidad y va a dañar negocios en las áreas donde abran esos supermercados”.

La controversia creció tras las declaraciones del presidente del capítulo neoyorquino de los Democratic Socialists of America y aliado de Mamdani, Gustavo Gordillo, quien defendió el proyecto durante una entrevista con Fox News. “Si una sola tienda de comestibles de propiedad pública que baja los precios en un barrio alcanza para sacar a alguien del negocio, entonces quizá no debería haber estado en ese negocio desde el principio”, concluyó.