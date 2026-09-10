La inflación mayorista de EEUU fue más alta de lo esperado y mostró la mayor suba mensual desde mayo + Agregar ámbito en









El dato le pone más presión a los miembros de la Reserva Federal. En su última declaración pública, su presidente, Kevin Warsh, barajó la posibilidad de subir las tasas si los precios no dan señales de desacelerar.

Un nuevo aumento en los precios del petróleo en medio de las continuas hostilidades entre EEUU e Irán podría complicar aún más el panorama. AlertaCripto

La inflación mayorista de EEUU mostró que los precios de la energía durante el mes pasado generaron un fuerte aumento en los precios al productos norteamericano. Se trata de un dato que podría reforzar los argumentos a favor de un aumento de las tasas de interés en la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana.

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El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0,4% mensual en agosto —el mayor aumento desde mayo— y un 5,4 % respecto al año anterior, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados este jueves. Excluyendo alimentos y energía, el indicador subió un 0,2 % el mes pasado y un 4,6% respecto al año anterior.

El informe del IPP se da a conocer un día antes de que se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El consenso del mercado es que la inflación haya sido de 3,4% interanual, al igual que el mes pasado. A nivel mensual, la suba habría sido de 0,4%, una aceleración respecto al 0,1% de julio.

Sin embargo, la atención estará en la medición subyacente, que excluye a la energía y alimentos. Allí se espera los precios hayan desacelerado a 2,4% interanual, respecto al 2,5% del mes previo. Por su parte, a nivel mensual la variación habría sido de 0,2%, mismo dato que el mes previo.

La Fed se reune la próxima semana. A la espera de la Fed Algunos funcionarios de la Fed indicador durante los últimos días que la decisión sobre la tasa de interés en su reunión del 15 y 16 de septiembre podría depender de lo que revelen los informes de esta semana.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo en un discurso el mes pasado que el banco central de EEUU tiene "trabajo por hacer" si los responsables de los miembros de la autoridad monetaria no pueden estar seguros de que la tendencia subyacente de la inflación está mejorando de manera significativa. Un nuevo aumento en los precios del petróleo en medio de las continuas hostilidades entre EEUU e Irán podría complicar aún más el panorama.