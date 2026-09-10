La película "Supergirl" ya está disponible en HBO Max

Milly Alcock protagoniza la cinta de Supergirl.

La película Supergirl está disponible en HBO Max desde hoy jueves 10 de septiembre en la plataforma de streaming. La película de DC Studios también se estrenará en el canal HBO el sábado, 12 de septiembre, a las 21hs.

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En su vuelo inaugural hacia el nuevo Universo Cinematográfico DC, Supergirl revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El, conocida como Supergirl, prima de Kal-El, Superman.

De qué trata Supergirl Testaruda, astuta y frecuentemente imprudente, Supergirl irradia un heroísmo completamente suyo. Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca cerca de casa, Kara se une con reluctancia con una compañera inesperada. Juntas, emprenden un viaje épico e intergaláctico, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de justicia — y salvar la vida de Krypto, el mejor amigo de Kara. Finalmente, Supergirl probará que hacer el bien puede ser difícil… y no siempre es agradable.

El elenco incluye a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. Los ejecutivos de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, produjeron la película, que está basada en el personaje Supergirl, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La película es producida ejecutivamente por Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

Supergirl se une al catálogo de películas y animaciones de DC Studios en HBO Max hoy 10 de septiembre.