Tan Biónica llega al Movistar Arena. El próximo 11 y 12 de febrero (agotados) y el 24 y 24 de abril (nuevas fechas), Chano, Bambi, Diega y Seby se reencuentran con su público en el escenario porteño para vivir noches inolvidables: sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica genera cuando arrancan los primeros acordes.
Tan Biónica suma dos nuevas fechas en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas
Una de las bandas más convocantes del país agotó sus dos primeras fechas en el Movistar Arena - 11 y 12 de febrero- y ya anunció dos shows más: sábado 24 y domingo 25 de abril.
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La banda vuelve al Movistar Arena para una fiesta que combina las dos etapas de su historia. Un cruce entre los himnos que marcaron a una generación y las canciones nuevas que ya se sienten propias, con la producción de nivel internacional que Tan Biónica viene desplegando en la gira de El Regreso.
Cómo y dónde comprar las entradas para los nuevos shows de Tan Biónica en el Movistar Arena
La venta general se habilitará desde el viernes 11 de septiembre con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander. Las entradas se consiguen a través de www.movistararena.com.ar.
Luego del reencuentro histórico de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500.000 personas en su gira "La Última Noche Mágica", con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.
En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue. Más recientemente, con "El Regreso Tour" agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.
GIRA “EL REGRESO TOUR”:
- 6 de septiembre - Teatro Caupolicán - Santiago de Chile
- 8 de septiembre - Royal Center - Bogotá
- 10 de septiembre - Teatro Metropólitan - Ciudad de México
- 13 de septiembre - Festival Cordillera - Bogotá
- 18 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
- 19 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
- 20 de septiembre - Antel Arena - Montevideo
- 25 de septiembre - Fiesta Nacional de los Estudiantes - Jujuy
- 10 de octubre - Arena Asunción - Asunción
- 22 de octubre - Razzmatazz - Barcelona
- 25 de octubre - Live Las Ventas - Madrid
- 31 de octubre - Estadio Boca Unidos - Corrientes
- 7 de noviembre - Five Park - Neuquén
- 14 de noviembre - Estadio Instituto - Córdoba
- 21 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata
- 22 de noviembre - Polideportivo Islas Malvinas - Mar del Plata
- 5 de diciembre - Estadio Newell’s Old Boys - Rosario
- 12 de diciembre - Estadio UNO - La Plata
- 11 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!
- 12 de febrero 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡AGOTADO!
- 24 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!
- 25 de abril 2027 - Movistar Arena - Buenos Aires ¡NUEVA FECHA!