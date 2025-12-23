Incendio forestal en el sur de Bahía Blanca arrasó con más de 5.000 hectáreas en solo tres días

Las llamas avanzaron en una zona rural del partido de Villarino y movilizaron a casi cien bomberos de 10 localidades. No se descarta que el foco haya sido intencional.

El incendio forestal se mantuvo activo durante tres días y arrasó con más de 5.000 hectáreas al sur de Bahía Blanca.

Un incendio forestal al sur de Bahía Blanca arrasó con más de 5.000 hectáreas durante tres días consecutivos y mantuvo en alerta a autoridades y vecinos de la región, tras desatarse el sábado en una zona rural del partido de Villarino , donde el avance de las llamas obligó a desplegar un amplio operativo con recursos terrestres y aéreos.

El fuego se desarrolló en un área comprendida entre las localidades de Mayor Buratovich y Algarrobo , al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y se mantuvo activo hasta hace pocas horas. La zona afectada se caracteriza por la presencia de monte y vegetación densa , lo que facilitó la propagación de una extensa línea de fuego.

Según se informó oficialmente, el incendio comenzó el sábado y alcanzó una superficie estimada en más de 5.600 hectáreas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría incrementarse una vez que se complete el relevamiento definitivo del área dañada.

El secretario de Seguridad local, Gustavo Pacheco, explicó en declaraciones a Radio Altos que el combate del fuego demandó un importante despliegue de medios. “Se retiró el avión hidrante luego de un trabajo intenso por aire y tierra con todos los servidores públicos del distrito y la zona” , señaló el funcionario.

Cerca de cien bomberos voluntarios de 10 localidades participaron del operativo para contener el avance de las llamas.

Además, precisó que el incendio “estaría controlado según el último parte que recibimos, por lo tanto, mañana (hoy martes) seguiremos con la misma metodología que fue efectiva”. El operativo involucró cerca de cien bomberos voluntarios provenientes de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Pradere, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Stroeder.

También participaron brigadistas de Defensa Civil y operarios municipales, que trabajaron con maquinaria pesada para la creación de cortafuegos, además de la colaboración de propietarios de campos afectados.

incendio forestal al sur de Bahía Blanca La vegetación densa y el monte facilitaron la rápida propagación del fuego en el partido de Villarino.

Sin víctimas, pero con dudas sobre el origen del fuego

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron daños en personas ni en animales. Sin embargo, no pudo confirmarse el origen del incendio, pese a versiones que indican la posibilidad de que haya sido intencional.

La Agencia Federal de Emergencias aportó un avión hidrante con capacidad superior a los 3.000 litros y brindó información meteorológica clave para la toma de decisiones. El Comité Operativo de Emergencias (COE) informó que el incendio llegó a presentar un frente activo de mil metros de extensión con avance hacia el norte.

Las autoridades solicitaron evitar la circulación por las zonas afectadas y destacaron la coordinación interinstitucional. “Hubo reuniones con productores rurales para informarles que tienen que mantener los cortafuegos activos y así evitar que se propaguen incendios”, remarcó Pacheco, quien también agradeció a la Provincia y la Nación “por el aporte de herramientas y personal para apagar el fuego, como así también a los bomberos de toda la región que colaboraron”.

incendio forestal bahia blanca Un avión hidrante de la Agencia Federal de Emergencias apoyó las tareas aéreas en la zona afectada. X: @AFE_Ar

Alerta por riesgo de incendios en la Patagonia

En paralelo, el Gobierno de Río Negro advirtió que el riesgo de incendios forestales será “muy alto” esta semana en San Carlos de Bariloche y “alto” en El Bolsón, según el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

El último foco en la ladera del cerro Runge permanece controlado y en fase de extinción. No obstante, las autoridades recordaron a la población reportar cualquier indicio de incendio llamando al 103, tras recientes evacuaciones preventivas como la del Sanatorio San Carlos, en Bariloche.