La carne vacuna saltó a su mayor valor relativo en 15 años: cómo impactó en el consumo

El precio de la hacienda subió y alcanzó su mayor valor relativo en quince años, en un contexto de menor faena y escasez de animales. El consumo crece, pero impulsado por la caída de las exportaciones.

La c arne vacuna fue uno de los alimentos que más se encareció en noviembre, en la mesa de los argentinos. De acuerdo a un informe del sector, en noviembre de 2025 el precio de la hacienda alcanzó su nivel relativo más alto de los últimos quince años medido contra el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) , mientras que el consumo interno mostró una recuperación moderada , sostenida más por la caída de las exportaciones que por una mejora del poder adquisitivo.

El documento es el Informe Económico Mensual Nº 298 de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que advierte que el sector enfrenta problemas estructurales de oferta, que presionan al alza los precios.

De acuerdo con CICCRA, en noviembre el precio promedio del kilo vivo en el mercado de Cañuelas subió 12,8% mensual, hasta ubicarse en $3.334,5, la mayor suba en casi dos años. Desde julio, cuando comenzó a operar el factor estacional, el incremento acumulado fue de 51,6% en apenas cinco meses, mientras que la variación interanual alcanzó el 78,1% nominal.

La entidad atribuye este comportamiento a una combinación de factores: menor oferta de hacienda, caída en la zafra de terneros tras varios años de condiciones climáticas adversas y una demanda firme, especialmente de novillos.

El informe también destaca una retracción del nivel de actividad en la industria frigorífica. En noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas, lo que implicó una caída de 9,2% interanual y marcó la novena baja en los últimos once meses. En términos históricos, fue uno de los niveles más bajos para un mes de noviembre en las últimas décadas.

La faena de hembras se mantuvo en niveles elevados, cerca del 48% del total, muy por encima del umbral que permite sostener el stock bovino en el largo plazo. Para CICCRA, este dato confirma que la oferta seguirá siendo limitada, incluso si la demanda se mantiene estable.

El consumo de carne vacuna y las exportaciones

Pese al fuerte aumento de precios, el informe muestra que el consumo interno de carne vacuna repuntó en 2025. En los primeros once meses del año, el consumo aparente creció 3,4% interanual, mientras que el consumo per cápita alcanzó los 48,3 kilos por habitante por año, un incremento de 2,3% respecto de 2024. Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría verificado una suba de 3,4% interanual, hasta alcanzar un total de 2,101 millones de tn r/c/h.

Sin embargo, CICCRA aclara que esta mejora no responde a una recuperación del ingreso real, sino principalmente a la caída de las exportaciones, que se contrajeron casi 10% interanual y dejaron mayor volumen disponible para el mercado interno.

De acuerdo al informe, en octubre se exportaron 54,9 mil toneladas peso producto (tn pp; sin considerar las exportaciones de huesos con carne) de carne vacuna. Al igual que un año atrás, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%; -4.519 tn pp) alcanzó para explicar la contracción del total exportado con relación al mes previo (-7,1%; -4.167 tn pp).

En tanto, en la comparación interanual, las exportaciones totales se contrajeron 2,4% (-1.362 tn pp), debido a que las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia, más que compensaron los mayores envíos a Países Bajos y EE.UU., cuando se consideran los principales destinos de las exportaciones vacunas argentinas. Por su parte, las ventas a Alemania, Brasil y España se mantuvieron en niveles similares a los de octubre de 2024.