La jubilación promedio cayó casi 13% real desde 2023 pese al leve rebote de este año

La jubilación promedio del SIPA llegó a $912.336 en septiembre, con una suba real interanual del 1,3%, según un informe. La mínima con bono, congelado en $70.000, quedó en $498.633 y acumuló una caída real del 7,4% en el último año.

El haber promedio del SIPA subió 1,3% interanual, pero sigue 12,7% por debajo de noviembre de 2023.

Pese al rebote interanual en términos reales, las jubilaciones siguen sin recomponer la caída sufrida desde el arranque de la administración Milei. La dinámica de las prestaciones previsionales todavía se ubica algunos escalones por debajo de los valores vigentes antes de 2023.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la jubilación promedio del SIPA alcanzó los $912.336 en septiembre de 2026. Si bien la cifra refleja una suba interanual real del 1,3% , el poder de compra de los haberes permanece un 12,7% por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023.

El informe pone el foco en el retroceso sufrido por los haberes más bajos, golpeados de lleno por el congelamiento en $70.000 del bono mensual extraordinario desde marzo de 2024.

En ese segmento, la jubilación mínima con refuerzo se ubicó en $498.633 durante septiembre. Mientras que los haberes medios y altos que no cobran el suplemento lograron sostenerse, la mínima exhibió un retroceso real al quedar atada a un bono fijo que no se ajusta por la movilidad previsional.

El informe precisa que la movilidad del régimen general del SIPA registró una suba interanual del 33,8% en septiembre , frente a una inflación del 33,4%. Esto se tradujo en un incremento real del 0,4% . Sin embargo, cuando se considera el promedio mensual de los últimos 12 meses, la variación fue negativa en 0,1% .

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, los jubilados que cobran el haber mínimo fueron los más golpeados: con el refuerzo incluido, su ingreso cayó 7,4% interanual en términos reales. Medido contra el promedio mensual de los últimos 12 meses, la pérdida fue del 5,4%.

El congelamiento del bono golpea a casi la mitad de los jubilados y pensionados del SIPA: alcanza al 47,3% de los titulares, unas 2,9 millones de personas. Según ASAP, además, el refuerzo perdió peso frente al haber mínimo: representaba el 52% en diciembre de 2023 y en abril de 2026 pasó a ser el 16,3%.

El congelamiento del bono golpea a casi la mitad de los jubilados y pensionados del SIPA: alcanza al 47,3% de los titulares, unas 2,9 millones de personas. Depositphotos

En ese marco, con datos a octubre, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señaló: “En los últimos doce meses, la jubilación mínima con bono perdió el 4,7% de su poder adquisitivo. Su valor real actual representa un 78% del promedio anual de 2018, último año sin bonos. La falta de actualización mensual hace que pierda efectividad como política compensatoria en un contexto inflacionario”.

El informe también contrastó la evolución de las jubilaciones con la de los salarios. La movilidad previsional empezó a recuperarse en marzo de 2024, tras el fuerte deterioro que dejaron la devaluación de diciembre de 2023 y la aceleración inflacionaria, pero desde abril de ese año el ritmo de mejora se moderó. Para febrero de 2025, los salarios ya se habían recuperado más que las prestaciones.

El haber promedio del SIPA subió 1,3% interanual, pero sigue 12,7% por debajo de noviembre de 2023.

Menos beneficiarios

De acuerdo con ASAP, durante los primeros nueve meses de este año, el sistema previsional registró una caída de 21.479 beneficiarios, equivalente a una baja del 0,35%. En la comparación interanual a septiembre, el stock mostró una retracción del 0,04%, unas 2.263 personas.

Por su parte, la cantidad de titulares se mantiene prácticamente estable desde junio de 2025, luego de varios años de crecimiento impulsado, entre otros factores, por la moratoria previsional que estuvo vigente hasta marzo de 2025.

Al mismo tiempo, cayó la cantidad de trabajadores que aportan. En el primer semestre de 2026, los puestos asalariados registrados con aportes se redujeron en 119.641, un 1,6%. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, además, el monto mensual de aportes y contribuciones por trabajador perdió 2,5% en términos reales.

Al mismo tiempo, cayó la cantidad de trabajadores que aportan.

El financiamiento también se resintió. Los recursos de la Seguridad Social, sin contar las rentas de la propiedad, retrocedieron 3,2% real en los primeros nueve meses de 2026 frente a igual período de 2025, y los aportes y contribuciones, en particular, bajaron 3,8%.

Del lado del gasto, las prestaciones previsionales del SIPA concentraron el 69,4% de las erogaciones y subieron 0,4% real interanual. El resultado financiero de la función Seguridad Social cerró septiembre con un déficit acumulado de $7,5 billones, el equivalente al 11,2% del gasto total del área.