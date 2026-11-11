Los futuros de Wall Street adelantan un fuerte rebote tras un resultado alentador del sector tecnológico

Los inversionistas volvieron a apostar por el sector de la inteligencia artificial, lo que impulsó los futuros de las acciones estadounidenses tras los sólidos resultados de CoreWeave y la fuerte demanda por la oferta pública inicial de Anthropic.

Las acciones suben este miércoles, ya que los inversores hicieron caso omiso de las crecientes expectativas de nuevas subas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) tras los datos de inflación y se centraron en una renovada ola de optimismo en torno a la IA tras los sólidos resultados de la empresa de infraestructura de IA CoreWeave .

Mientras tanto, l os precios del petróleo subieron alrededor de un 1% el miércoles con respecto a los mínimos de dos meses de la sesión anterior, después de que el jefe de seguridad de Irán dijera que Teherán no permitiría que ni una sola partícula de material nuclear enriquecido saliera del país.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,6% hasta u$s92,94 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,9%, hasta los u$s86,79 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — suben 0,32 puntos hasta el 5%. Mientras, el índice dólar avanza 0,27% hasta los 102,39 puntos.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,65%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,52% y el CAC francés acompaña con 0,32%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,42%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,92%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,46%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,60% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,42%.

Las claves de la jornada en Wall Street

CoreWeave subió un 11 % en las primeras horas de la sesión bursátil después de que el fuerte crecimiento de las ventas disipara los temores sobre su negocio, muy endeudado; otras empresas del sector, como Iren y Nebius Group, también registraron ganancias.

Los inversores también estaban atentos a Anthropic, que sigue adelante con su salida a bolsa con una valoración de u$s1,4 billones, lo que supone una prueba clave para la confianza de Wall Street en el auge de la inteligencia artificial.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,79% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,77%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,05% al alza.

La inflación minorista en EEUU subió más de lo esperado en octubre debido al aumento de los costos de los alimentos y el alojamiento, según mostraron los datos publicados el martes.

Los operadores consideran que una subida el próximo mes es un hecho, con un 86,5% de probabilidad de que se produzca un aumento de 25 puntos porcentuales, según la herramienta FedWatch de CME. Además, casi un 60% espera un nuevo incremento de 25 puntos en la primera reunión de 2027.