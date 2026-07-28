La mesa chica de Kristalina Georgieva: quiénes fueron los empresarios que cenaron con la jefa del FMI

La directora gerente del Fondo compartió una velada con referentes de grandes compañías y del ecosistema financiero y tecnológico, en una reunión a puertas cerradas.

La jefa del Fondo Monetario Internacional encabezó una cena con un selecto grupo de empresarios para escuchar su diagnóstico sobre la economía y las perspectivas del Gobierno de Javier Milei.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , mantuvo el lunes por la noche un encuentro reservado con un grupo de empresarios argentinos, en el marco de su visita al país. La cena se realizó en el Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta, y fue organizada por la representación local del organismo.

La reunión se concretó después de la agenda que la funcionaria mantuvo con el presidente Javier Milei y parte del Gabinete. También participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo , y mantuvo un encuentro con estudiantes. A diferencia de otras actividades oficiales, en la cena no hubo funcionarios del Gobierno.

Entre los invitados estuvieron Eduardo Elsztain , presidente y accionista de IRSA; Jorge Brito , titular de Banco Macro y Genneia; y Marcos Bulgheroni , CEO de Pan American Energy. También asistieron Juan Martín de la Serna , presidente de Mercado Libre en Argentina; Pierpaolo Barbieri , fundador de Ualá; Mariana Schoua , presidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina; e Isela Costantini , asesora del directorio de Grupo ST.

La lista se completó con Martín Pérez de Solay , de Glencore; Daniel Novegil , de Ternium; y Catalina Cascio , de Ferrosider. El encuentro reunió así a referentes de sectores vinculados con las finanzas, la energía, la industria, el comercio y las nuevas tecnologías.

Según trascendió, uno de los objetivos de Georgieva era escuchar de primera mano la mirada del sector privado sobre la evolución de la economía argentina y el escenario que enfrenta el Gobierno. En ese intercambio también habría aparecido el contexto político y electoral que se abre hacia los próximos meses.

La titular del FMI llegó acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos la jefa de Misión del organismo, Joyce Wong, y los responsables del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

La cena tuvo lugar luego de que Caputo destacara el respaldo de Georgieva al rumbo económico del Gobierno. Durante la jornada, el ministro aseguró que la funcionaria se mostró "impresionada" por los resultados del programa y planteó la necesidad de sostener el rumbo frente a la ansiedad social.

En ese sentido, Georgieva habría remarcado que la Argentina se encuentra entre los países mejor preparados para enfrentar un escenario internacional de mayor volatilidad, en particular por la combinación de superávit fiscal y energético. Para el Gobierno, esos dos factores funcionan como un respaldo ante una eventual suba de las tasas internacionales y una mayor presión sobre los mercados

Kristalina Georgieva respaldó el rumbo económico de Javier Milei, pero marcó las tareas pendientes

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, destacó los avances de la Argentina en materia de estabilidad macroeconómica y financiera durante su primera actividad oficial en el país. La funcionaria elogió la baja de la inflación, el superávit fiscal, la acumulación de reservas y el regreso de la confianza de los mercados, y sostuvo que el país se encuentra hoy en una posición "mucho más sólida" frente a sus compromisos de deuda.

Sin embargo, Georgieva también señaló los desafíos que todavía enfrenta el programa económico. Entre ellos mencionó la necesidad de generar empleo formal, recuperar el consumo, mejorar las condiciones de acceso al crédito para familias y PyMEs y ampliar el mercado de capitales. También reclamó acelerar las inversiones en infraestructura, especialmente en rutas, y avanzar con la eliminación de trabas burocráticas para mejorar el funcionamiento de la economía.

La titular del Fondo reconoció que el proceso de transformación que atraviesa la Argentina "es difícil" y apeló a su propia experiencia en Bulgaria para transmitir un mensaje a la sociedad. A la vez, destacó que las reformas laborales impulsadas por el Gobierno pueden contribuir a la formalización del empleo y subrayó el rol de las pequeñas y medianas empresas en la creación de puestos de trabajo.