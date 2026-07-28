Caso Loan: se reanuda el juicio con las declaraciones de dos policías y otros dos testigos

El debate oral por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará este martes en Corrientes con nuevos testimonios. Los oficiales intervinieron en las primeras horas de la búsqueda del niño.

Se reanuda el juicio por la desaparición de Loan Peña.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retomará este martes su desarrollo en la ciudad de Corrientes , donde está previsto que declaren cuatro testigos citados por el fiscal federal Carlos Schafer .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La información fue confirmada por María Belén Russo Cornara , una de las abogadas de la familia del menor, quien precisó que fueron convocados Virgilio Leonardo Medina , Víctor Gustavo Fernández , Hugo Daniel Alegre y Mariano Hernán Duarte .

De los cuatro convocados, Medina y Fernández ya habían prestado testimonio anteriormente durante la etapa de instrucción de la causa.

En tanto, Hugo Daniel Alegre integró el operativo desplegado durante las primeras horas de la búsqueda en el paraje El Algarrobal , en la localidad correntina de 9 de Julio , donde Loan participó de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y fue visto por última vez en un naranjal.

Por su parte, el suboficial Mariano Hernán Duarte recibió el llamado telefónico de la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava , quien le comunicó la desaparición del niño. Posteriormente, el efectivo notificó el hecho a la Comisaría de 9 de Julio , dando inicio a las actuaciones policiales.

La expectativa por una posible declaración de Laudelina Peña

En la previa de la nueva audiencia, Russo Cornara volvió a referirse a la posibilidad de que Laudelina Peña, una de las imputadas, decida prestar declaración durante el juicio.

"Algún día va a declarar o no. Y eso por el momento no ocurrió, y es posible que nunca ocurra; no tienen la obligación de declarar al ser imputados, así que estamos a la espera en realidad", sostuvo la abogada.

La representante legal de la familia consideró que una eventual declaración de Laudelina podría aportar elementos para esclarecer lo ocurrido con el niño.

Cómo continuará el juicio

Tras el receso por la feria judicial en la provincia, las audiencias volverán a desarrollarse de manera regular los martes, miércoles y jueves.

El debate busca determinar las responsabilidades en la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024.

En el juicio oral están imputados Carlos Guido Pérez, capitán de la Armada Argentina; el excomisario Walter Maciel; Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; Daniel "Fierrito" Ramírez; María Victoria Caillava y Laudelina Peña, todos acusados por su presunta participación en la desaparición del menor.

Además, otras diez personas enfrentan procesos judiciales por presunto entorpecimiento de la investigación y otros delitos vinculados al caso. Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.