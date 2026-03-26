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26 de marzo 2026 - 11:54

La OMC advierte que el comercio mundial sufre las "peores perturbaciones en 80 años"

Su jefa, Ngozi Okonjo Iweala, planteó que los problemas del mundo hoy desestabilizaron sectores como la energía y los productos alimentarios.

La dura advertencia de la OMC sobre el panorama del comercio mundial.

La dura advertencia de la OMC sobre el panorama del comercio mundial.

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La OMC prevé un panorama sombrío

"El sistema del comercio mundial está experimentando sus peores perturbaciones en 80 años", declaró la jefa de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo Iweala. Asimismo, añadió: "Son solo el síntoma de transformaciones más amplias que sacuden el orden internacional, creado tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de los horrores de la primera mitad del siglo XX".

La OMC recortó a un 2,8% el crecimiento del comercio global

La guerra en Oriente Medio supone además una grave amenaza para el comercio mundial. Okonjo Iweala presentó un panorama bastante sombrío y aseguró que: "La magnitud de los problemas a los que se enfrenta el mundo hoy, incluso antes del conflicto del Golfo, ha desestabilizado los intercambios de energía, fertilizantes y productos alimentarios".

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