La OMC advierte que el comercio mundial sufre las "peores perturbaciones en 80 años" + Seguir en









Su jefa, Ngozi Okonjo Iweala, planteó que los problemas del mundo hoy desestabilizaron sectores como la energía y los productos alimentarios.

La dura advertencia de la OMC sobre el panorama del comercio mundial. Depositphotos

El sistema del comercio mundial atraviesa las "peores perturbaciones" en 80 años, según advirtió la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la apertura de la 14ª conferencia ministerial de la organización en Yaundé, Camerún.

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Las conferencias ministeriales de la OMC suelen celebrarse cada dos años. Esta es la segunda en el continente africano, después de Nairobi en 2015. Durante cuatro días, los miembros de la OMC se reúnen para intentar relanzar una institución debilitada por las tensiones geopolíticas, los bloqueos de las negociaciones y el aumento del proteccionismo.

La OMC prevé un panorama sombrío "El sistema del comercio mundial está experimentando sus peores perturbaciones en 80 años", declaró la jefa de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo Iweala. Asimismo, añadió: "Son solo el síntoma de transformaciones más amplias que sacuden el orden internacional, creado tras la Segunda Guerra Mundial para evitar la repetición de los horrores de la primera mitad del siglo XX".

La OMC recortó a un 2,8% el crecimiento del comercio global La guerra en Oriente Medio supone además una grave amenaza para el comercio mundial. Okonjo Iweala presentó un panorama bastante sombrío y aseguró que: "La magnitud de los problemas a los que se enfrenta el mundo hoy, incluso antes del conflicto del Golfo, ha desestabilizado los intercambios de energía, fertilizantes y productos alimentarios".

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