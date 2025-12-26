La producción de acero se expandió casi 11% anual en noviembre traccionada por Vaca Muerta

Construcción: continúa sin señales claras de recuperación. Los despachos de cemento de noviembre cayeron 13,7% frente a octubre y 4,2% en la comparación interanual.

Automotriz: la producción de noviembre mostró una baja del 19,6% mensual y un descenso del 29,3% interanual. En el acumulado de once meses de 2025, la caída alcanza el 0,9% frente a 2024.

Maquinaria agrícola: el sector cierra el año con una tendencia a la desaceleración, aunque el balance total de 2025 resulta levemente superior al del año anterior. Las expectativas para 2026 se apoyan en un escenario macroeconómico más estable y una buena campaña agrícola.

Consumo masivo y línea blanca: el rubro finaliza 2025 en una situación crítica, con fuerte caída de volúmenes, sobreoferta y creciente presión importadora. La eventual recuperación en 2026 dependería casi exclusivamente de la normalización del crédito y la mejora del ingreso real.