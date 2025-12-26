La producción de acero crudo logró cerrar el año con números positivos, apalancada principalmente por la mayor demanda vinculada al desarrollo de Vaca Muerta, aunque la industria advierte por la presión de las importaciones y la debilidad de varios sectores clave de la economía.
La producción de acero se expandió casi 11% anual en noviembre traccionada por Vaca Muerta
Con impulso del sector energético y un desempeño dispar entre los principales demandantes, la actividad siderúrgica logró cerrar el año con números positivos, aunque enfrenta un escenario complejo por la debilidad del consumo y la mayor competencia externa.
Según datos de la Cámara de la Industria del Acero, en noviembre de 2025 la producción de acero crudo alcanzó las 374.900 toneladas, lo que implicó un incremento del 0,4% frente a octubre y una suba interanual del 10,7%.
En tanto, la producción de laminados (planos y no planos) totalizó 334.300 toneladas, con una caída mensual del 1,1% pero un avance del 0,7% respecto de noviembre de 2024.
Sectores demandantes: un desempeño dispar
El informe sectorial refleja un escenario heterogéneo entre los principales demandantes de acero:
Construcción: continúa sin señales claras de recuperación. Los despachos de cemento de noviembre cayeron 13,7% frente a octubre y 4,2% en la comparación interanual.
Automotriz: la producción de noviembre mostró una baja del 19,6% mensual y un descenso del 29,3% interanual. En el acumulado de once meses de 2025, la caída alcanza el 0,9% frente a 2024.
Maquinaria agrícola: el sector cierra el año con una tendencia a la desaceleración, aunque el balance total de 2025 resulta levemente superior al del año anterior. Las expectativas para 2026 se apoyan en un escenario macroeconómico más estable y una buena campaña agrícola.
Consumo masivo y línea blanca: el rubro finaliza 2025 en una situación crítica, con fuerte caída de volúmenes, sobreoferta y creciente presión importadora. La eventual recuperación en 2026 dependería casi exclusivamente de la normalización del crédito y la mejora del ingreso real.
Energía: es el sector con mejor desempeño. La demanda de acero creció en las áreas vinculadas a Vaca Muerta, impulsada por la puesta en marcha de nuevos proyectos de transporte de hidrocarburos que permitieron aliviar los cuellos de botella del sistema. Para 2026 se esperan nuevas inversiones, aunque la cámara advierte que la competencia de productos importados podría afectar la provisión local de insumos.
Detalle de la producción y expectativas para 2026
Hierro primario: en noviembre se produjeron 214.900 toneladas, un 0,2% más que en octubre, pero 21,6% menos que en igual mes de 2024.
Acero crudo: totalizó 374.900 toneladas, con una mejora mensual del 0,4% y una suba interanual del 10,7%.
Laminados terminados en caliente: alcanzaron 334.300 toneladas, con una baja del 1,1% mensual y un incremento interanual del 0,7%.
Planos laminados en frío: registraron una producción de 82.800 toneladas, lo que implicó una fuerte caída del 30,9% frente a octubre y un retroceso del 10,6% interanual.
El balance final muestra que el empuje energético permitió sostener el nivel de actividad siderúrgica, pero la cámara alerta que, sin una recuperación más amplia de la demanda interna y con mayor competencia importada, el panorama para 2026 seguirá siendo desafiante.
