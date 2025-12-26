Las ventas en supermercados marcaron en octubre su primera mejora en siete meses + Seguir en









Pese al repunte, los datos del INDEC muestran que se mantiene la tendencia al estancamiento. En términos anuales también subió el consumo, aunque cayó en shoppings y mayoristas.

El consumo en los supermercados tuvo un repunte en octubre. Mariano Fuchila

Las ventas de los supermercados tuvieron en octubre su primera mejora mensual en siete meses. De todos modos, el consumo se mantuvo por debajo del último pico y muestra una tendencia al estancamiento.

Este viernes el INDEC informó que las ventas, valuadas sin tener en cuenta el efecto de la inflación, fueron 1,6% mayores a las de septiembre. De este modo, la serie desestacionalizada permaneció 1,8% detrás del máximo alcanzado en marzo.

Asimismo, la serie tendencia-ciclo exhibe que la facturación real no acusa cambios en los últimos cuatro meses, luego de haber arrojado caídas en mayo y junio.

En comparación con octubre de 2024, las ventas mostraron un avance del 2,7%. A nivel de producto, el aumento más relevante en el consumo se verificó en carnes. Por el contrario, resaltaron las bajas en bebidas y artículos de limpieza y perfumería.

En cuanto a los medios de pago, el incremento interanual fue impulsado por la categoría de "otros medios de pago", que incluye a las operaciones con QR y ya explica casi la misma porción de transacciones que el efectivo. El uso de tarjetas, tanto de débito como de crédito, no experimentó casi variaciones en términos reales.

Noticia en desarrollo.-

