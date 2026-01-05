La provincia de Buenos Aires creó un nuevo régimen de compensaciones para el transporte del AMBA

A través del Decreto 3231, el gobierno de Axel Kicillof estableció el Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires y definió un nuevo marco regulatorio tras el fin del esquema nacional de subsidios.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó el “ Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” , destinado a las empresas de transporte público urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal. La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 3231/2025 , publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense .

El decreto se inscribe en el contexto de la supresión del Régimen de Subsidios al Transporte Público por automotor a nivel nacional , dispuesta por la Ley Nacional 27.467 , y da continuidad al esquema provincial de asistencia al sector que la Provincia sostiene desde la sanción de la Ley 15.078 .

La norma establece que el nuevo régimen alcanzará a los servicios que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires , integrada por más de 40 distritos bonaerenses -entre ellos La Plata, La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora, Avellaneda, San Martín, Tigre y Pilar , entre otros-, con posibilidad de futuras incorporaciones según el desarrollo urbano.

En ese marco, el decreto aprueba el “Convenio para el mantenimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de pago y percepción de tarifas” , suscripto entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y Nación Servicios S.A. , con el objetivo de garantizar información precisa sobre demanda, kilómetros recorridos y operación del sistema.

Asimismo, se encomienda al Ministerio de Transporte , con intervención del Ministerio de Economía , la definición de la metodología de cálculo de costos , los procedimientos de liquidación y distribución de las compensaciones, los mecanismos de rendición y las condiciones de acceso y permanencia en el régimen.

El decreto también introduce modificaciones en la clasificación de los servicios de transporte, incorporando la categoría “suburbano” y suprimiendo la de “rural”, al actualizar el artículo 47 del decreto reglamentario de la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros.

Entre otros puntos, se establece que los municipios deberán homologar los cuadros tarifarios fijados por la Provincia para acceder a las compensaciones, y que deberán reintegrar fondos en caso de pagos incorrectos derivados de información incompleta o inexacta.

La norma dispone que los gastos que demande la implementación del régimen serán atendidos con partidas presupuestarias del Ministerio de Transporte, y fija que la entrada en vigencia efectiva será determinada por esa cartera.

El decreto fue refrendado por los ministros Martín Marinucci (Transporte), Pablo López (Economía) y Carlos Bianco (Gobierno), y lleva la firma del gobernador Axel Kicillof.