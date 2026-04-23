Trenes: demoras en la línea Roca por una falla técnica afecta a miles de usuarios + Seguir en









Los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley registran retrasos desde temprano por inconvenientes en la estación Temperley.

El tren Roca se ve afectado por una falla técnica

Los usuarios de la Línea Roca enfrentan una mañana complicada este jueves debido a una falla técnica detectada en la estación Temperley, que afecta el funcionamiento de varios ramales clave. Desde primeras horas del día, los trenes que conectan con Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley circulan con demoras y frecuencia irregular.

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Desde fuentes oficiales informaron que el problema impacta directamente en la normal prestación del servicio, generando retrasos y acumulación de pasajeros en distintos puntos del recorrido. Ante este panorama, se recomienda prever demoras y, en la medida de lo posible, optar por medios de transporte alternativos hasta que la situación se normalice.

Trenes: un antecedente reciente que también afectó el servicio En paralelo, la línea viene de registrar un hecho trágico en Monte Grande, donde un hombre falleció tras ser embestido por una formación. El episodio ocurrió el martes por la tarde en el cruce de la calle Dorrego, en plena hora pico, y generó fuertes demoras tanto en el servicio ferroviario como en el tránsito de la zona.

La formación involucrada se dirigía hacia Plaza Constitución desde Ezeiza y debió detener su marcha mientras se desplegaba un operativo de emergencia con participación de la Policía y Bomberos.

plaza constitucion La formación involucrada se dirigía hacia Plaza Constitución desde Ezeiza y debió detener su marcha mientras se desplegaba un operativo de emergencia con participación de la Policía y Bomberos.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar si se trató de un accidente o de una acción intencional. Mientras tanto, el servicio quedó interrumpido momentáneamente, afectando a numerosos pasajeros en uno de los horarios de mayor demanda. La combinación de incidentes recientes y fallas técnicas vuelve a poner el foco en la necesidad de mejorar la infraestructura y garantizar mayor previsibilidad para los usuarios del sistema ferroviario.

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