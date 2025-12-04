El Gobierno aprobó nuevos cálculos de costos y compensaciones tarifarias para el transporte urbano y suburbano + Seguir en









La Secretaría de Transporte oficializó este jueves la actualización de los costos e ingresos medios del autotransporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para noviembre y diciembre de 2025. También fijó los montos de las compensaciones tarifarias, incorporó nuevas líneas y modificó la metodología de cálculo para sumar unidades propulsadas por gasoil, GNC y electricidad.

La medida, formalizada mediante la resolución 86/2025 publicada en el Boletín Oficial, aprueba los cálculos de los costos e ingresos medios de los servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional, provincial y municipal para los períodos de noviembre y diciembre, con vigencia este último hasta que se establezca un nuevo esquema.

Qué establece la resolución Además, la resolución fija los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores del sistema, que serán afrontados con fondos de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional según el ámbito de operación.

Habrá nuevos parámetros para unidades con GNC y gasoil. En este punto, el Gobierno dispuso que, cuando los importes vinculados a atributos sociales superen las compensaciones, la Nación cubrirá la diferencia.

El texto también incorpora a las líneas 197 y 504 al cálculo de costos, tras pedidos previos de la provincia de Buenos Aires y ajustes operativos recientes. Asimismo, actualiza la base imponible derivada del mínimo no imponible previsto en la ley 27.541, de impacto directo en la estructura de costos del sector.

Nuevos parámetros para unidades de gasoil, GNC y energía eléctrica Otro punto central es la modificación de la metodología vigente desde 2013, que ahora suma parámetros para unidades que funcionan con gasoil, GNC y energía eléctrica, con el objetivo de adecuar la estructura de costos a tecnologías más eficientes y sostenibles. Finalmente, la resolución instruye a las áreas competentes a comunicar los cambios a la CNRT, al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, al Gobierno porteño y a las cámaras empresarias del sector, y publica cuatro anexos técnicos con los cálculos y actualizaciones aprobados.