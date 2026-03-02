La recaudación de impuestos mantuvo su debilidad en febrero y hubo una fuerte baja del IVA

Los números de la distribución de fondos con las provincias fueron decpecionates en el segundo mes del año. Javier Milei defendió la política de ajuste ante la Asamblea Legislativa.

El optimismo del Gobierno sobre la economía no se refleja en la recaudación tributaria.

Más allá de la seguridad que mostró el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa de este domingo, donde ratificó su política de ajuste y superávit fiscal, el comportamiento de la recaudación de impuestos es más bien coincidente con la de una economía que se está planchando más que apuntando en el sentido de la recuperación.

Aunque en diciembre último se registró un inusual salto del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del 1,8% intermensual, cuando a lo largo del año solo se venía moviendo a penas unas décimas, los ingresos del fisco del primer bimestre anticipan que eso habría sido una excepción . Así lo reflejan los envíos de fondos automáticos a las provincias.

La información del Ministerio de Economía indica que en enero las transferencias automáticas cayeron 5,7%, mientras que en febrero hicieron los propio otro 7,5% . En el primer bimestre los estados subnacionales perdieron $891.000 millones de impuestos nacionales coparticipables.

Según varios reportes privados el mes pasado los ingresos generados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se desplomaron 13,1%, mientras que los del Impuesto a las Ganancias bajaron 0,9%. Otros coparticipados cayeron 53,7% e Internos 16,7%. Además de ello hay una merma del Impuesto a los Bienes Personales del 14%. El impuesto que mostró una recuperación fue el que se cobra a los Combustibles, con el 14%, mientras que el monotributo comenzó a moderar su tasa de incremento: pasó de mostrar subas de 3 dígitos a 80% en febrero.

Si bien se puede señalar que varias de e stas caídas se ingresos se deben a medidas del propio Gobierno p ara reducir la presión fiscal, estas no han generado hasta ahora el efecto de mayor actividad y la recuperación de fondos asociada.

En ese sentido, la consultora Politikon Chaco, informó que "las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $5,44 billones, lo que marcó un descenso en términos reales del 7,5% respecto a igual mes del 2025".

"A su vez, contra el mes previo también mostraron un retroceso que fue a mayor velocidad (-9,5% real mensual). De este modo, las transferencias registraron su segunda caída al hilo y la tercera de los últimos cinco meses", señala Politikon Chaco.

Cuánto cayó la coparticipación en el bimestre

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre enero y febrero las transferencias a las provincias se desplomaron 7,2%, lo que implica una merma de recursos de u$s891.000 millones. "Esta caída de transferencias requiere de una caída proporcional del gasto, en caso de que cada jurisdicción quiera mantener el resultado fiscal previo", señaló el IARAF en su ultimo estudio. Según anticipó Milei, lo mismo va a ocurrir a nivel del Sector Público Nacional (SPN).

ARCA informa los datos de febrero

Este lunes por la tarde, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informará los números totales de los ingresos que generaron los impuestos en febrero. Los datos vienen siendo negativos desde julio de 2025, de lo cual resulta dificil inferir que la economía esté en crecimiento, como planteó el presidente en su discurso.

Se espera que los datos del tanto por el lado del IVA, que es uno de los principales impuestos de la estructura, como del comercio exterior. Las importaciones en enero se habían desplomado 12% real, con baja del 23% en bienes intermedios y del 32% en piezas y equipos, todos datos compatibles con una economía que no crece.

Según señala el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la baja del IVA se debe a que el Gobierno dejó de cobrar el año pasado percepciones del impuesto en las operaciones de importaciones. Lo mismo para el Impuesto a las Ganancias. "Cabe esperar que febrero haya concentrado uno de los últimos efectos relevantes de esta medida de administración tributaria implementada originalmente en 2023", señaló la entidad.