Diego El Cigala vuelve a la Argentina con su show "Flamenco y Son": cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El espectáculo de El Cigala fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, ofreciendo un viaje "íntimo y apasionado".

El referente del flamenco vuelve al país.

Este 2026 marcará el retorno de uno de los emblemas de la música flamenca: Diego El Cigala pisará nuevamente los escenarios de Argentina, Uruguay y Chile presentando “Flamenco y Son”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta gira incluye 10 conciertos en la región: Punta del Este (4/4, Enjoy), Montevideo (6/4, El Galpón), Mar del Plata (9/4, Radio City), Santiago, Chile (11/4 Caupolican), Mendoza (12/4, Arena Maipú), Córdoba (15/4, Ciudad de las Artes), Rosario (17/4, El Círculo), Buenos Aires (18/4, Teatro Gran Rex), La Plata (19/4 Teatro Coliseo) y Bahía Blanca (21/4, Teatro Gran Plaza).

Cómo y dónde conseguir las entradas para los shows de Diego El Cigala Las entradas para los shows de Argentina, Chile y Uruguay están disponibles en la web oficial del artista: www.elcigala.com/conciertos.

image El espectáculo de El Cigala, con producción de Damián Sequeira, fusiona el flamenco con ritmos latinos como el son cubano y la salsa, ofreciendo un viaje "íntimo y apasionado" que celebra la esencia del género y los sonidos de América Latina; un recorrido musical por sus éxitos y canciones de otros autores que con su particular estilo se han convertido en las favoritas de su público.

Acompañado por su grupo musical de marcado talento, el artista interpretará un repertorio que se destaca por su expresividad y riqueza musical. Además, contará con la presencia de una bailarina en escena, añadiendo un elemento visual que complementa la interpretación.

A lo largo de veinte años, Diego “El Cigala” ha logrado fusionar géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando con respeto los terrenos del latin jazz, el bolero, el tango y la salsa, y visitando más de treinta países. Su inigualable voz, con la que suele hipnotizar y conmover a sus audiencias alrededor del mundo, llega nuevamente al país para deleitar al público.

Temas Show

entradas

España