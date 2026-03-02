La fractura de La Libertad Avanza: Javier Milei polariza con el peronismo pero descuida su propia interna

Los insultos, gritos y chicanas de Javier Milei contra la oposición no lograron esconder la propia grieta libertaria. El ensayo de La Libertad Avanza como partido único escenificado en la apertura de sesiones , invisibilizando y silenciando al peronismo de la transmisión oficial, le dio centralidad a la sorda interna libertaria expuesta a tres bandas este domingo por la noche en el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.

Se quebró, anoche, la inestable tregua que mantenían los dos principales vértices del triángulo de hierro luego del triunfo electoral del oficialismo en las legislativas del 26 de octubre. La transmisión oficial, a cargo de las autoridades de la Cámara de Diputados, que responden a Karina Milei , también invisibilizó a las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo , lo que algunos funcionarios cercanos al principal asesor presidencial interpretaron como un mensaje de cara al armado electoral del 2027.

El responsable oficial del operativo de la cadena nacional fue Manuel Adorni pero en los hechos Mara Gorini, secretaria privada de Karina, fue la encargada de supervisar cada detalle de los planos que saldrían al aire en la transmisión oficial. No hubo una sola imagen del palco donde se ubicó Santiago Caputo junto a Agustin Romo, Daniel Parisini, conocido en redes como Gordo Dan, y Sebastián Amerio, secretario de justicia .

El staff de Caputo había sido vetado del armado de la boleta electoral en la provincia de Buenos Aires, un territorio alambrado por Karina Milei y Sebastián Pareja que, tras la estrepitosa derrota en los comicios desdoblados bonaerenses, logró revertir la diferencia de casi 14 puntos que le había sacado el peronismo de Axel Kicillof con la candidatura de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.

La marginación de las Fuerzas del Cielo en la Asamblea Legislativa reavivó la interna y envió una perturbadora señal para los "peaky blinder" de Caputo de cara al próximo año electoral . El asesor conservó el control de áreas clave del gobierno como ARCA, YPF, la Secretaria de Inteligencia, la Secretaria de Agricultura, el Ministerio de Salud y Anses, entre otros, además de ser una pieza v]clave en el backdoor diplomático con Washington. Pero Karina le bloqueó el desembarco formal en el gabinete, cuando se especulaba con una designación de Caputo como súper ministro, con la designación de Adorni ante la caída de Guillermo Francos luego de las legislativas de octubre.

Desde entonces, y luego del ruido interno en La Libertad Avanza por la filtración de los audios de Diego Spagnuolo donde aparecía mencionada no sólo Karina sino también Eduardo Lule Menem en un supuesto entramado de corrupción en la agencia nacional de discapacidad, La Libertad Avanza había logrado al menos una inestable tregua interna que parece haberse roto anoche con la marginación de las Fuerzas del Cielo de la Asamblea Legislativa.

Viaja Javier Milei

La interna escribirá un nuevo capítulo cuando el Presidente regrese del viaje que lo llevará el próximo lunes a Estados Unidos para participar del Argentina Week junto a 10 gobernadores en Nueva York. Los mandatarios provinciales desaparecieron del radar de insultos del jefe de Estado. También "las ratas" del Congreso como solía referirse Milie a diputados y senadores nacionales que en las sesiones extraordinarias levantaron la mano para votarle desde la reforma laboral hasta la baja de edad de imputabilidad a los 14 años, la modificación a la ley de glaciares y hasta el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea.

Esos triunfos legislativos surgieron a partir del trabajo aceitado de la mesa política donde convivieron Karina Milei, Santiago Caputo y los Menem, sumado a las gestiones de Diego Santilli con los gobernadores en el terreno. Una tregua de las distintivas tribus de La Libertad Avanza que podría empezar a crujir de cara al año electoral y, en especial a la definición de la formula presidencial que podría tener a Martin Menem como potencial compañero de fómula para la reelección, un casillero que también es deseado por Patricia Bullrich, fuera de juego en la Ciudad de Buenos Aires ante el desembarco de Adorni en ese distrito por indicación de la hermana del presidente.

El temor en las Fuerzas del Cielo de Caputo es que Karina motorice una silenciosa purga de dirigentes alineados con Caputo. El Ministerio de Justicia será el primer tester de relevancia ante la inminente salida de Mariano Cúneo Libarona del cargo. Pero ya hubo indicios. En enero, se publicó un DNU que modifica la estructura de la Secretaria de Inteligencia que controla Santiago Caputo, a cargo de Cristian Auguadra, pero la secretaria general de la Presidencia rasguñó el área de ciberseguridad que pasó a depender en el organigrama de Adorni, delegado de Karina.

Ante la vacancia que dejará Cúneo Libarona en Justicia, se especula con el ascenso de Amerio, longa manu de Caputo en ante el poder judicial. Se juega en ese terreno una silencio pero feroz pulseada con la hermana del presidente para definir al reemplazante luego de que sonara desde Guillermo Montenegro hasta Sandra Arroyo Salgado como potenciales ministros de justicia. En ese cotexto, y con vacantes ante la Corte Suprema por cubrir, anoche Milei salió a descartar que vaya a enviar pliegos al Congreso. “No voy a mandar pliegos para cubrir vacantes donde necesito mayoría calificada”, dijo el Presidente e alusión a los dos tercios necesarios para designar jueces supremos y Procurador General. “No voy a negociar con gente que ni se saluda, con el Kirchnerismo no voy a negociar de ninguna manera”, advirtió en una entrevista minutos después de pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Ruido en La Libertad Avanza

Pero la interna de La Libertad Avanza no solo se juega en Casa Rosada. Anoche volvió a quedar expuesta la fractura explícita con Victoria Villarruel. No solo por el catch cuerpo a cuerpo que protagonizaron la vice y la hermana de presidente en el ingreso al recinto sino también por la acusación tácita que formuló Milei durante su discurso al hablar de "un ataque sin precedentes en la historia argentina" en el que "opositores y propios soñaron con abrazar el sillón de Rivadavia". La metralla verbal, digitada con un minucioso plano televisivo enfocado en la vicepresidenta, fue acompañado por un gesto con la cabeza del jefe de Estado en dirección a su compañera de fórmula.

El Presidente montó su propio stand up intentando reavivar el fuego de la grieta con el kirchnerismo, caso intentado reanimar a un adversario que por momentos parece estar con los guantes caídos. Pero tal vez el peligro más latente esté puertas adentro de su propia grieta, en la interna que palpita puertas adentro de La Libertad Avanza.